1 Marion, Karlo und Tommy Klein (von links) wissen ganz genau, was bei den Albstädter Kindern auf dem Wunschzettel steht. Foto: Müller

Die Weihnachtszeit ist Hochsaison in den Spielwarenläden – schließlich wollen die Kinder reichlich Spielzeug unter dem Christbaum finden. Doch was ist eigentlich gerade angesagt und wie haben sich die Wünsche der Kinder über die Jahrzehnte verändert?















Albstadt-Tailfingen - Seit 55 Jahren verkauft die Familie Klein in der Hechinger Straße in Tailfingen alles, was das Kinderherz höher schlagen lässt. Karlo Klein, seine Frau Marion und ihr Sohn Thomas sind Spielwarenverkäufer mit Leidenschaft und wissen ganz genau, was bei den Kindern in diesem Jahr auf dem Wunschzettel steht.