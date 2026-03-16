Tailfinger Schüler staunen: Amtierender Weltmeister besucht Wilhelm-Hauff-Schule

Ein ganz besonderer Gast war an der Wilhelm-Hauff-Schule in Albstadt-Tailfingen. Philipp Rapp, amtierender Weltmeister im Einer-Kunstradfahren zeigte spektakuläre Übungen.
Große Augen, staunende Gesichter und viel Applaus: Die Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Hauff-Schule in Tailfingen erlebten kürzlich eine ganz besondere Sportvorführung. Zu Gast war am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum in Albstadt-Tailfingen der amtierende Weltmeister im Einer-Kunstradfahren, Philipp Rapp. Mit einer beeindruckenden Kür präsentierte er sein Können.