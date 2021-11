27 Der katholische Pfarrer Hans-Joachim Fogl und sein evangelischer Kollege Johannes Hartmann (von links) segneten den Bau, die 60 Tailfinger Mitarbeiter und alle, die im großen Gebäude mit 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche und zwei Parkdecks ein- und ausgehen – das war Klaus Koch, dem gläubigen Inhaber des Familienunternehmens, ganz wichtig. Foto: Eyrich

Das musste groß gefeiert werden, und zwar nach 2G-Regel: Nach 14 Jahren von der Idee bis zum fertigen Lebensmittelmarkt mit 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche hat das Familienunternehmen Edeka Koch seinen modernsten und größten Markt in der Neuen Mitte Tailfingen eröffnet.















Albstadt-Tailfingen - "Ich will die schönsten und besten Lebensmittelmärkte, damit ich die besten Leute bekomme", hatte Klaus Koch sich nach dem Studium gewünscht. Mit seinem fünften und größten Markt ist für den Geschäftsführer von Edeka-Koch dieser Traum endgültig in Erfüllung gegangen. Und für seine Familie, die mit Gästen nach 2G-Regel am Dienstag die Eröffnung des Frequenzbringers in der Neuen Mitte feierte.

Der Schlussstein der sanierten Innenstadt

Dort hieß Oberbürgermeister Klaus Konzelmann sie herzlich willkommen und gratulierte zum Neubau, dem Schlussstein der Sanierung einer "lebenswerten Innenstadt", die Edeka-Koch aufwerte und so aktiv zur Belebung beitrage: "Für einen Lebensmittelmarkt dieser Größe und Qualität muss man weit reisen", so Konzelmann, der an Pläne seit 2005 erinnerte, den AC-Kaufpark zu ersetzen.

Schon das Modell war klimaneutral

Dass schon das Modell aus dem 3D-Drucker aus Maisstärke, also klimaneutral war, betonte Architekt Volker Göhr von "Müller und Huber" in Oberkirch, der ebenso aus Baden kam wie das "Who is Who" von Edeka. 1700 Tonnen Stahl, 4500 Quadratmeter Grundfläche, 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche und das Volumen von 80 Einfamilienhäusern – die Zahlen zum Bau, der Hechinger und Kronenstraße verbindet, beeindruckten fast so sehr wie die Energiedaten des klimaneutralen Gebäudes, in dem dank Erdwärme, Dachbegrünung und anderer Finessen 104 Tonnen CO pro Jahr eingespart werden. Damit sei Koch ebenso Trendsetter wie mit der großen Auswahl regionaler Produkte, sagte Klaus Fickert, Geschäftsführer Edeka Südwest. Koch stehe für Verantwortung im ländlichen Raum, für 290 Beschäftigte inklusive 18 Auszubildenden, und sei nun "erste Adresse für Lebensmittel in Albstadt".

Vor allem die Familie hat es möglich gemacht

Unter allen Beteiligten dankte Klaus Koch zuvorderst seine Frau Jutta und seiner Tochter Julia, die für die Innengestaltung des Marktes verantwortlich zeichnen, seinen Söhnen Lukas und David – und bedauerte, dass sein im Frühjahr verstorbener Vater die Eröffnung nicht miterlebte. Umso wichtiger war dem Christen der Segen durch den katholischen Pfarrer Hans-Joachim Fogl und den evangelischen Pfarrer Johannes Hartmann, die den Bau und die 60 Mitarbeiter segneten.