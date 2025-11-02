Tagwinhalle Täbingen: Das sagt die Ministerin zur neuen Halle

Groß ist die Freude in Täbingen über die Eröffnung der „neuen“ Halle und den Zusammenhalt im Dorf. Zur Einweihung gab es eine große Sause – mit Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.
Nur von einer Sanierung zu sprechen, wäre weit übertrieben. Wer die Bilder, die Ortsvorsteher Daniel Jäschke und Birgit Pfeiler vom Ingenieurbüro Bewer am Freitagabend zeigten, gesehen hat, erkennt unschwer, dass vom früheren Sport- und Kulturzentrum – außer der Bodenplatte und ein paar Wänden – nicht mehr viel übrig geblieben ist.