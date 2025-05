Die neue Tagespflege in Winterlingen ist eröffnet. Sie stellt ein zusätzliches Angebot für pflegebedürftige Menschen dar.

Im neu erbauten Gebäudeteil des Hauses Kleebühl steht neuerdings ein teilstationäres Angebot zur Verfügung. Die insgesamt 15 Plätze sind laut Angaben der AMEOS-Pflege für pflegebedürftige Menschen bestimmt, die aufgrund verschiedener Beeinträchtigungen tagsüber kontinuierliche Pflege und Betreuung benötigen.

Als erste teilstationäre Pflegeeinrichtung in Winterlingen eröffnet die Tagespflege der AMEOS-Pflege zusätzlich zum bisherigen stationären Pflegeangebot neue Möglichkeiten für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf, ihren Alltag aktiv zu gestalten. Zentrale Anliegen, so AMEOS, seien die Bewahrung der Selbstständigkeit, das Wecken von Lebensfreude und die Entlastung pflegender Angehöriger.

Lebendiges Miteinander beim Spielen und Kochen

Die barrierefreie Tagespflege ist direkt an das bestehende stationäre Pflegehaus angegliedert und bietet eine Vielzahl an Angeboten, die geeignet sind, die soziale Teilhabe und die Erhaltung alltäglicher Fähigkeiten fördern. Ein strukturierter Tagesablauf, der individuelle Wünsche berücksichtigt, soll die Gäste darin unterstützen, ihre Kompetenzen so gut wie möglich zu bewahren.

Tägliche Mahlzeiten sowie ein aus Einzel- und Gruppenaktivitäten bestehendes Programm, das Gedächtnistraining und Gesellschaftsspielen ebenso umfasst wie Bewegungs- und Kreativangebote sowie das gemeinsame Kochen und Backen sollen für ein lebendiges Miteinander sorgen. Darüber hinaus werden Spaziergänge in der Natur und Ausflüge angeboten.

Neues Angebot schließt Versorgungslücke in Winterlingen, so Eppler

Mit diesem neuen teilstationären Angebot, erklärt Cornelia Eppler, Einrichtungsdirektorin bei AMEOS Schwaben, gedenke man eine gravierende Versorgungslücke in Winterlingen zu schließen.

Die neue Tagespflege ist ab sofort ganzjährig an den fünf Werktagen der Woche geöffnet, und zwar immer von 8.30 bis 16.30 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen bleibt die Einrichtung geschlossen. Ab Pflegegrad zwei übernimmt die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten.

Die AMEOS-Pflege bietet Beratungsgespräche zum Thema Tagespflege an und nimmt weiterhin Anmeldungen für einen Platz in der Tagespflege entgegen. Ansprechpartnerinnen für alle Interessenten sind Meral Schilling, die Pflegedienstleiterin, und Cornelia Eppler.