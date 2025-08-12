Tagespflege in Bitz: So geht Inklusion schon im Windelalter

Bei den „Koalas“ werden ab September Kleinstkinder betreut – solche mit und solche ohne Behinderungen. Lara Lehmann eröffnet die erste solcher Einrichtungen im Kreis.
Noch ist es still in der Einliegerwohnung in der Bitzer Bergstraße – allerdings warten die winzigen Stühlchen, die Spielsachen und vor allem Lara Lehmann schon auf die ersten Krabbelkinder. Und die Koalas, die als Wandbilder in jedem Raum kunterbunte Fröhlichkeit verbreiten, die sowieso. Einer sieht so aus, als habe er sich hinter einem Lichtschalter versteckt.