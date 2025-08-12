Tagespflege in Bitz: So geht Inklusion schon im Windelalter

Bei den „Koalas“ werden ab September Kleinstkinder betreut – solche mit und solche ohne Behinderungen. Lara Lehmann eröffnet die erste solcher Einrichtungen im Kreis.

Noch ist es still in der Einliegerwohnung in der Bitzer Bergstraße – allerdings warten die winzigen Stühlchen, die Spielsachen und vor allem Lara Lehmann schon auf die ersten Krabbelkinder. Und die Koalas, die als Wandbilder in jedem Raum kunterbunte Fröhlichkeit verbreiten, die sowieso. Einer sieht so aus, als habe er sich hinter einem Lichtschalter versteckt.

Den und ganz viel mehr gibt es zu entdecken in den Räumen, die noch nach frischer Wandfarbe duften, und draußen im Garten, den Lara Lehmann mit ihrer kleinen Truppe nutzen darf. Vor allem aber gibt es die Macherin selbst zu entdecken – denn sie eröffnet mit den „Koalas“ die erste inklusive Tagespflege im Landkreis.

„Was du möchtest machst du auch“

Jüngst war das Jugendamt zu Gast und hat alles unter die Lupe genommen. Von der Behörde gab es einen Daumen nach oben. Bis dahin allerdings, erzählt Lara Lehmann beim Besuch unserer Redaktion, sei es ein langer Prozess gewesen.

Vor allem ein Prozess mit sich selbst. Schaffe ich das? Was, wenn es schief geht? Diese Bedenken und Ängste hat Lehmanns Mann zerstreut, mit dem sie in Tailfingen lebt. „Was du möchtest machst du auch“, habe er gesagt und ihr klar gemacht, dass der Schritt in die Selbstständigkeit kein Sprint sei, sondern ein Marathon.

Auf dem begleitet sie ein Stück weit auch die eigene Tochter, die ihre Tage ab September an Mamas Arbeitsplatz verbringen wird. Emilia ist zweieinhalb Jahre jung und hat bereits Spielkameraden in Aussicht. Die ersten Anmeldungen seien bereits eingegangen.

Zwei Kids starten in diesem Herbst, ein anderes im Oktober 2026. Noch nicht auf der Welt und schon ein Platz gebucht? „Eltern müssen ganz früh nach Betreuungen schauen.“

„Es ist ein schönes Miteinander“

Das gelte erst Recht dann, wenn das Kind Besonderheiten habe. In der Regel betreuen Tagesmütter Kinder im Alter bis zu drei Jahren. „Aber da werden viele Kinder erst als behindert eingestuft“, weiß die Fachfrau.

„Ich nehme liebend gerne Kinder mit Behinderungen auf“, sagt die 30-Jährige Erzieherin und strahlt dabei von innen heraus. „Es ist ein schönes Miteinander und die Kinder können viel voneinander lernen.“

Zu ihrem Spezialgebiet kam die junge Frau während des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) bei der KBF in Mössingen. Dort begleitete sie mehrfach schwerstbehinderte Schüler. Während ihrer pädagogischen Ausbildung absolvierte Lara Lehmann die Praxisphasen in den Kitas der KBF. „Das war meine Erfüllung, die mich gesucht und gefunden hat“, sagt sie, und wieder ist da dieses freudige Leuchten von innen.

Ausbildung über den Jugendförderverein

Für die Eltern sei es entlastend, wenn ihre Kinder von Menschen betreut werden, die mit diesem Mehrbedarf Erfahrung hätten, sagt Lara Lehmann. Vor dem Start als Tagesmutter musste sie 50 Unterrichtseinheiten absolvieren, fachfremde Tagesmütter oder -väter müssten 300 Stunden Ausbildung nachweisen können. Im Zollernalbkreis erfolgt diese Ausbildung über den Jugendförderverein Zollernalbkreis.

Ein Thema gibt es allerdings, in das sich die Tagesmutter noch reinfuchsen muss: Lara Lehmann will täglich frisch kochen für das gemeinsame Mittagessen mit den Kids. „Dabei sollen nicht nur Nudeln mit Soße auf die Teller kommen.“

Ihr Wissen will Lara Lehmann über den Jugendförderverein künftig auch an andere Tageseltern weitergeben. Und eine Erzieherkollegin wird irgendwann einspringen bei den „Koalas“.