Tageseltern Kreis Freudenstadt: Politiker befassen sich mit frühkindlicher Bildung

Der Tageselternverein Landkreis Freudenstadt lud Vertreter von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und CDU ein.
Zum Auftakt des Landtagswahlkampfs in Baden-Württemberg lud der Tageselternverein (TEV) Landkreis Freudenstadt Vertreter demokratischer Parteien zu einem Austausch über frühkindliche Bildung und Kindertagespflege ein. Der Einladung folgten Bettina Ahrens-Diez (SPD), Daniel Belling (Bündnis 90/Die Grünen) und Veit Grünberg (FDP). Für die CDU nahm die Horber Gemeinderätin Julia Fischer teil. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.