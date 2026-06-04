Tagelanges Treffen bei Sonnenbühl: Oldtimer-Lastwagen begeistern Fans auf der Schwäbischen Alb
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In gemütlicher Atmosphäre gibt es schon am ersten Tag allerlei Oldtimer-Lkw zu sehen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

An der Nebelhöhle kommen am verlängerten Wochenende Fans von Oldtimer-Lkw voll auf ihre Kosten. Noch bis Sonntag werden bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) historische Lkw ausgestellt.

Nebeneinander aufgereiht stehen Dutzende Raritäten, dazwischen gehen die begeisterten Fans. Beim sechsten internationalen Lkw-Oldtimertreffen auf dem Parkplatz der Nebelhöhle bei Sonnenbühl im Kreis Reutlingen waren schon am ersten Tag zahlreiche Oldtimer und deren stolze Besitzer zu bestaunen. Von Fronleichnam bis zum Sonntag dem 7. Juni werden 180 Aussteller mit ihren Fahrzeugen erwartet.

 

Den Höhepunkt wird das Treffen nach Angaben der Organisatoren wahrscheinlich am Samstag erreichen, um 10 Uhr ist zudem eine kleine Ausfahrt über die Schwäbische Alb geplant.

Wir haben aber jetzt schon die schönsten Bilder vom ersten Tag des Treffens gesammelt. Zu bestaunen sind Fabrikate historischer Marken ab dem Baujahr 1946 wie etwa Berna, Borgward, Büssing, Hanomag, Henschel, Kaelble, Krupp, MAN, Magirus, Mercedes, Opel, Saurer, Scania, Setra, Steyr oder Volvo, aber auch viele weitere. Klicken Sie sich gerne durch unsere Bildergalerie!

 