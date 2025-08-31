Tag zwei Metalacker Tennenbronn: Nächste Generation schon in den Startlöchern

Pogo, Moshpit, Wall of Death und Circle Pit – auch der Samstag bot eine solide Grundlage für die Bedürfnisse eines jeden Metalherzens.

Um 15.30 startete die österreichische Metal-Band „Greyback“ und lockte die Camper mit ihrem facettenreichen Stil aus ihren Zelten den Weg zur Stage hinab. „Avralize“, die vierköpfige Modern-Metalcore- Band aus Rottweil, holte die aufgewärmten Fans mit ihrer energiegeladenen Mischung aus starken Riffs, intensiven Screams, futuristischen Klängen und melodischen Passagen ab. Unter anderem der Sieg beim SchoolJam ermöglichte den Jungs 2022 eine Bühne beim renommierten Southside-Festival.

Deutlich düsterer und brachialer wurde es mit „Necrotted“, der Death-Metal-Formation aus Abtsgmünd. Sie zeigten, warum sie seit Jahren zu den Größten der süddeutschen Metalszene zählen. Mit gnadenloser Härte präsentierten sie Death Metal pur – kompromisslos und ohne Umschweife.

Die nächste Generation

Danach wechselte der Metalacker erneut seine Farbe: Mit „Set your Sails“zog eine frische Brise Metalcore über die Stage. Sängerin Jules Mitch bewies nicht nur stimmliche Power, sondern auch Herz für’s Publikum. Die Beobachtung vieler Kinder unter ihnen bezeichnete sie lachend als „richtiges Parenting“ – schließlich sei dies die „Next Generation“. Später wurde es besonders rührend, als sie mehrere Kids kurzerhand auf die Bühne bat, ihre Namen erfragte und sie zum Mitrocken motivierte – während unten die Erwachsenen pogten. Eine Geste, die die Atmosphäre in Tennenbronn spürbar prägte. Noch publikumsnaher wurden sie, als Nicolai mutig mit der Gitarre in die Menge stieg und diese einen Circle Pit um ihn herum bildete.

Die Energie blieb hoch, als „Robse“ die Bühne betrat. Mit seiner markanten Stimme und der intensiven Performance zog er die Zuschauer sofort in seinen Bann. Als langjähriger Frontmann der Epic-Metal-Band „Equilibrium“ setzte er mit seinem neuen Projekt „Robse“ – German Epic Metal – einen kraftvollen Akzent.

Wow-Effekte beim Headliner

Den Höhepunkt des Samstagabends lieferten die Headliner „The Halo Effect“. Schon nach dem ersten Song wirkte der Sänger sichtlich beeindruckt und dankbar, rief spontan „Wow!“ ins Mikro und schenkte dem Publikum ein strahlendes Lächeln. Diese ehrliche Freude über die begeisterte Reaktion der Fans verlieh dem Acker wieder einen besonderen Flair.

Abschließend trat „Unprocessed“ auf, die die letzten Songs des Festivals in diesem Jahr spielten und rundeten das Line-up des Metalacker-Samstags ab.