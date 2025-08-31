Tag zwei Metalacker Tennenbronn: Nächste Generation schon in den Startlöchern

Pogo, Moshpit, Wall of Death und Circle Pit – auch der Samstag bot eine solide Grundlage für die Bedürfnisse eines jeden Metalherzens.
Um 15.30 startete die österreichische Metal-Band „Greyback“ und lockte die Camper mit ihrem facettenreichen Stil aus ihren Zelten den Weg zur Stage hinab. „Avralize“, die vierköpfige Modern-Metalcore- Band aus Rottweil, holte die aufgewärmten Fans mit ihrer energiegeladenen Mischung aus starken Riffs, intensiven Screams, futuristischen Klängen und melodischen Passagen ab. Unter anderem der Sieg beim SchoolJam ermöglichte den Jungs 2022 eine Bühne beim renommierten Southside-Festival.