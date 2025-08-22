Tag jüdischer Kultur in Haigerloch: Auf Schritt und Tritt Geschichte erleben

Am Sonntag, 7. September, steht der nächste Europäische Tag der Jüdischen Kultur ins Haus. Der Gesprächskreis Ehemalige Synagoge bietet an diesem Tag zwei besondere Veranstaltungen an.
Gemeinsam mit dem Gesprächskreis-Vorsitzenden Helmut Opferkuch geht es am frühen Nachmittag auf Entdeckungsreise durch das ehemalige jüdische Wohnviertel im Haigerlocher Haag. In den vielen sich eng an den Hang schmiegenden Gassen haben die früheren jüdischen Bewohner Haigerlochs viele Spuren hinterlassen, die heute noch sichtbar sind, denn das Wohnviertel ist heute noch weitgehend in einer relativ ursprünglichen Form erhalten.