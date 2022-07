5 Hochwohlgeborene, Ritter und Burg in Herrenzimmern: das gehört zusammen. Foto: Riedlinger

In die Welt des Mittelalters ließen sich sehr viele Besucher am Sonntag beim Mittelalterfest in und an der Burgruine Herrenzimmern entführen. Die Veranstaltung verzeichnete den ganzen Tag bei herrlichem Hochsommerwetter einen ununterbrochenen Zuschauerstrom und wurde zu einem "Mega-Event".















Bösingen-Herrenzimmern - Bereits der Weg zur Burgruine stimmte die Besucher ein. Von der Ortsmitte aus oder von einem Parkplatz gegenüber des Reitstalls ist die Burgruine lediglich zu Fuß oder per Rad erreichbar. Dankenswerterweise hatten der Geschichts- und Kulturverein als Veranstalter jedoch vom Gasthaus Sonne an einen kostenlosen Shuttle-Bus namens "Gesindekarren" eingerichtet, der rege von den vielen Besuchern genutzt wurde.

An der Burgruine gaben sich viele mittelalterliche Kunsthandwerker wie Buchdrucker, Steinmetze oder Schmiede ein buntes Stelldichein. Gaukler und Spielleute sorgten für abwechslungsreiche Unterhaltung; für Kost und Verpflegung war reichlich gesorgt.

"Grafenpfanne" und Würzbraten

Das Gasthaus Sonne hatte ein spezielles Mittelalterbier gebraut, das bei dem heißen Wetter regen Absatz verzeichnete. Zusätzlich gaben Knechte und Mägde mit "Dünnede", einem kräftigen Würzbraten, Forellen oder "Grafenpfanne mit Brodt" ihr Bestes zum Verzehr. Passend dazu war der Weg zum "Abort" entsprechend ausgeschildert.

Wer wollte, konnte in der "Wechslerey" sein Geld in mittelalterliche Währung umtauschen, an den Ständen wurde jedoch auch aktuelle Währung problemlos akzeptiert.

Schwerter klingen

Viel Unterhaltung wurde mit Vorführungen von Schwertkämpfen geboten, wobei die unterschiedlichen Waffen und Kampfarten fachkundig erklärt wurden. Zudem zog eine Feuershow viele neugierige Blicke auf sich.

Die Ankündigung der Grafen und Prinzessinnen per Fanfare wies mehrfach auf einen Höhepunkt im Programm hin. Hier wurden die hohen Herrschaften dem Publikum vorgestellt, und die Zuschauer konnten die prächtigen Gewänder und Ausstattungen bewundern.

Viel zu sehen gab es ebenso unter den Teilnehmern. Denn viele Gäste hatten sich mit mittelalterlichen Kostümen, Gewändern und Ausrüstungsgegenständen ausstaffiert, so dass für diesen Tag eine eigene Mittelalterwelt unter der Burgruine entstand.

Überglückliche Besucher

Viele der Gäste waren augenscheinlich nicht zum ersten Mal auf einem solchen "Event". Allen war anzusehen und zu spüren, dass sie überglücklich sind, nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder ihrem Hobby nachgehen zu können. So wurde der Mittelaltertag zu einem tollen Erlebnis, der nebenbei Geld für die weitere kostenaufwendige Restaurierung der Burgruine bringen wird.