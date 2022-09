2 Kein Platz mehr frei: Der Besucherandrang im Margrethausener Klosterhof übertraf alle Erwartungen. Foto: Raab

Albstadt-Margrethausen - "Wenn Margrethausen feiert, scheint die Sonne", hatte Ortsvorsteher Thomas Bolkart in seiner Begrüßungsansprache vollmundig prophezeit und dabei in ziemlich skeptische Mienen geblickt. Doch er sollte Recht behalten. Die Gläubigen des Eyachtals mussten auf ihrer Sternwallfahrt nach Margrethausen noch strömendem Regen über sich ergehen lassen und ihren Abschlussgottesdienst aus dem Klostergarten in die Kirche verlegen – dagegen strömten während des "Kloschdrfeschts" allenfalls die Besucher. Wie viele Menschen letztlich der Einladung von Feuerwehr, katholischer Kirchengemeinde, Strickfrauen Albstadt, dem Albverein und dem Klosterförderverein gefolgt waren, hat am Ende niemand genau gezählt. Es wäre aufgrund des Veranstaltungskonzepts auch ziemlich schwierig gewesen: Den ganzen Tag über wechselten die Angebote und die Führungen im Kloster und in der Pfarrkirche, es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen.

Die Pfarrkirche hat, anders als viele meinen, mit dem Kloster wenig bis nichts zu tun – trotzdem waren Hildegunde Pfeils Führungen, in deren Mittelpunkt Wilhelm Geyers überregional bekannten Kirchenfenstern standen, ins Programm eingebunden worden. Wer wollte – und das waren viele – konnte sich von Sigrun Pfeil und Bernd Kramer den kirchlichen Klosterteil zeigen lassen und erfuhr viel Wissenswertes über die wechselvolle 700-jährige Geschichte des Gebäudes. Etwa, dass das Kloster einst doppelt so groß war, dass die Klosterkirche schon vor 200 Jahren abgebrochen wurde und wie das Klosterleben so aussah. Besonderes Interesse fanden dabei der große, allerdings nicht mehr funktionstüchtige Holzbackofen und die ehemalige Wäscherei, die heute die Bücherei beherbergt.

Wo die Schokoküsse fliegen

Im weltlichen Teil des Klosters wurde gleich mehrmals eine nicht nur inhaltlich, sondern auch künstlerisch ansprechende Filmdokumentation von Heribert Schairer über die Restaurierung gezeigt – Krischan und Lennart Spengler beantworteten bereitwillig noch offene Fragen. Eigens für die Kinder hatte der Albverein eine Schokokusswurfmaschine aufgebaut, die Süßigkeiten durch die Luft beförderte, und Eva Ditfurth eine Klosterrallye vorbereitet. Eine besondere Attraktion – auch für Erwachsene – war die Fahrt mit der vierspännigen Pferdekutsche von Uli Götz. Bei keiner einzigen blieb ein Plätzchen frei.

Feuerwehr löscht nicht nur Flammen

Die Strickfrauen Albstadt feierten – das aus dem letztjährigen runden Geburtstag nichts geworden war – ihr Elfjähriges, demonstrierten ihre Strickkünste und boten ihre textilen Meisterwerke zum Verkauf für einen guten Zweck an. Auch am umfangreichen Kuchenangebot hatten sie beträchtlichen Anteil; wer etwas anderes als Süßes wünschte, hielt sich an die Feuerwehr, die professionell bewirtete und bewies, dass sie nicht nur Flammen zu löschen weiß.

Unermüdliche Musiker

Ein Mammutprogramm absolvierten die Aktiven des Musikvereins, die schon den morgendlichen Gottesdienst mitgestaltet hatten und danach unter Stabführung von Dominik Krüger mit schmissigen und unterhaltsamen Stücken bis in den Nachmittag hinein für Unterhaltung sorgten. Außerdem sang – fulminant – der Chor Effata unter der Leitung von Martin Wäschle.

Einen Wermutstropfen: Das eigens fürs Fest in Auftrag gegebene und gebraute Bier im "Kloschdr-Fläschle" konnte nicht angeboten werden, weil keine Etiketten gedruckt worden waren. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, schon in zwei Wochen ist Liefertermin; Bestellungen nimmt der Ortsvorsteher über die E-Mail-Adresse thomas.bolkart@albstadt.de entgegen. Dessen abschließendes Fazit lautete: "Eine gigantisch tolle Veranstaltung und eine tolle Werbung für unser Margrethausen."