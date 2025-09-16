Tag des offenen Denkmals Wildberg: Im Jahr 1769 stürzte eine Seitenwand der Martinskirche ein

Die Martinskirche in Wildberg hat am Tag des offenen Denkmals ihre Tore geöffnet – und ihre Geschichte erzählt. Mit Blick auf Türme, Technik und tiefe Heimatgefühle.
Beim Tag des offenen Denkmals in Wildberg ging es hoch hinaus: Denn bei der Führung durch die Martinskirche durften die Besucher sogar den Turm besteigen. Dort oben, wo selten ein Blick hinführt, wartete nicht nur eine grandiose Aussicht, sondern auch eine bewegende Verbindung zu acht Jahrhunderten Kirchengeschichte. Rund 40 Gäste kamen – unter ihnen viele Einheimische mit persönlichen Erinnerungen und emotionaler Verbundenheit. Durch die Führung leitete Hansjörg Hummel, ehrenamtlich, mit spürbarer Leidenschaft – und dem charmanten Hinweis, dass er bald seinen 85. Geburtstag feiern darf.