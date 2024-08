Die Stadt Calw beteiligt sich erneut am „Tag des offenen Denkmals“. Was Besucher an diesem Tag erleben können.

Am 8. September verwandelt sich ganz Deutschland in ein riesiges offenes Geschichtsbuch, dessen Seiten darauf warten, von neugierigen Besuchern umgeblättert zu werden.

Der „Tag des offenen Denkmals“ öffnet auch in Calw und Hirsau Türen und Tore und die Stadt Calw freut sich auf interessierte Besucher, die die kostenlosen Angebote nutzen und auf Tuchfühlung mit regionaler Kultur gehen möchten.

Groß und Klein haben an diesem Tag die Gelegenheit, bei Führungen und in den Museen hinter die Fassaden von Gebäuden und Denkmälern zu blicken, die man in der Hektik des Alltags meist nur flüchtig wahrnimmt.

Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ lädt die größte Kulturveranstaltung Deutschlands auch in Calw dazu ein, die stillen Zeugen vergangener Zeit zu entdecken.

Auf den Spuren Hesses

So können am Aktionstag das stattliche Palais Vischer, das Eisenbahnstellwerk, und das Gerbereimuseum besichtigt werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, bei einer Führung die Hintergründe der unterschiedlichen Nutzungen des Gebäudes am Marktplatz, von Apotheke über Bankhaus bis zum heutigen Notariat, zu verstehen.

Ebenfalls können die Gäste die Stadt auf den Spuren Hermann Hesses erkunden und bei einem Besuch der Nikolauskapelle wird einmal mehr deutlich, welch eine besondere Zierde dieses Denkmal für Calw darstellt. Besonders die kleinen Entdecker werden bei einer aufregenden Rallye durch die Stadt sicherlich zu echten Calw-Fans, heißt es in einer Pressemitteilung

In Hirsau öffnet an diesem Tag das Klostermuseum seine Pforten, die Klosterruine sowie die Aureliuskirche stehen im Fokus der Führungen. Besucher erfahren Wissenswertes zu den Themen „Aurelius – vom Kloster des 9. Jahrhunderts zur heutigen Kirche“, „Hirsau und Cluny“ sowie zur „Ruine als Wahrzeichen Hirsaus“ und erhalten spannende Einblicke in die Historie der Marienkapelle und des Bibliothekssaals.

Lebendig und faszinierend

Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und organisiert von der Touristinfo Calw nehmen Guides die Besucher mit, um ihnen die Vielfalt, Lebendigkeit und Faszination dieser Wahrzeichen hautnah zu vermitteln.

Sie tauchen gemeinsam mit ihnen in vergangene Zeiten ein, lassen sie die Identität ihrer Heimat neu entdecken und geben ihnen die Möglichkeit, die Authentizität wahrzunehmen, die diese einzigartigen Kulturgüter ausstrahlen.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei.