Tag des offenen Denkmals: Jung und Alt strömen zum hohen Wahrzeichen

Der Wettergott meinte es zumindest am Vormittag nicht gut mit Benzingen, und so fielen die vom Radtreff des TSV Benzingen geplanten Radtouren mit Start und Ziel am Benzinger Wasserturm buchstäblich ins Wasser. Das hatte jedoch wenig Auswirkung auf die gute Stimmung rund um das weithin sichtbare Wahrzeichen Benzingens am „Tag des offenen Denkmals“. Und statt in die Pedale zu treten, besuchten viele die Stände des erstmals veranstalteten Trödel-, Kunst- und Flohmarktes am Fuße des 26 Meter hohen Wasserturms. Angeboten waren allerlei Nützliches, aber auch Kuriositäten, wie uraltes Werkzeug sowie Spielzeug und Deko für Haus und Garten, so dass jeder etwas Passendes fand.

Auch das kulinarische Angebot stimmte. Foto: Gauggel Um die Mittagszeit, nachdem der Regen aufgehört hatte und die Sonne ab und zu aus den Wolken schaute, strömten Alt und Jung aus Benzingen, aber auch aus den Nachbarorten auf den Hungerberg, um sich von den Mitgliedern des Fördervereins „Benzinger Wasserturm“ im Zelt oder an Stehtischen mit Köstlichkeiten vom Grill und später mit leckeren Kuchen oder Waffeln verwöhnen zu lassen.

Zudem stand die Tür des seit 1998 offiziell als Denkmal gelisteten vormaligen Wasserhochbehälters den gesamten Tag über offen, und so nutzen vor allem Familien mit ihren Kindern die Gelegenheit, die 56 Stufen bis in die Turmstube zu erklimmen, um von dort die Aussicht über den Flecken sowie die umgebende Alblandschaft zu genießen.

Auf dem Flohmarkt wurde jeder fündig. Foto: Gauggel

Dort informierte man sich auch über die wechselvolle Geschichte des Wasserturms, der im Besitz der Gemeinde steht und seit 1997 vom engagierten Förderverein betreut wird.

Dessen Vorsitzender Peter Pawtowski zeigte sich höchst erfreut über das nach wie vor „große Interesse an dem Benzinger Wahrzeichen“ und hofft, dass der beliebte Wasserturm, dessen 100. Geburtstag vor zwei Jahren gefeiert wurde, auch in Zukunft als weithin sichtbares Erkennungszeichen des Winterlinger Teilorts erhalten bleibt. Das Wetter hielt, und so blieb man bis zum frühen Abend in gemütlichen Runden und bestens versorgt von den engagierten Mitgliedern des Fördervereins gerne beieinander.