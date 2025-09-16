Tag des offenen Denkmals: Jung und Alt strömen zum hohen Wahrzeichen

Beim Tag des offenen Denkmals in Benzingen stand der Wasserhochbehälter im Mittelpunkt.
Der Wettergott meinte es zumindest am Vormittag nicht gut mit Benzingen, und so fielen die vom Radtreff des TSV Benzingen geplanten Radtouren mit Start und Ziel am Benzinger Wasserturm buchstäblich ins Wasser. Das hatte jedoch wenig Auswirkung auf die gute Stimmung rund um das weithin sichtbare Wahrzeichen Benzingens am „Tag des offenen Denkmals“. Und statt in die Pedale zu treten, besuchten viele die Stände des erstmals veranstalteten Trödel-, Kunst- und Flohmarktes am Fuße des 26 Meter hohen Wasserturms. Angeboten waren allerlei Nützliches, aber auch Kuriositäten, wie uraltes Werkzeug sowie Spielzeug und Deko für Haus und Garten, so dass jeder etwas Passendes fand.