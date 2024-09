Neben zahlreichen Eindrücken aus Galerie, Schloss -und Adelsmuseum kann man am Sonntag vieles über die jahrhundertealte Baugeschichte und die aktuellen Restaurierungsmaßnahmen kennenlernen.

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September 2024 öffnen mehr als 7500 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten ihre Türen.

Darunter auch das Wasserschloss Glatt in Sulz a. N.ckar. Das Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt bietet an diesem Tag drei kostenlose Führungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.

Um 14 Uhr wird eine Führung zur Baugeschichte des Wasserschlosses angeboten und eine Stunde später, um 15 Uhr, besteht die Möglichkeit an einer Führung sowohl durch das Schlossmuseum als auch das Adelsmuseum und die Galerie Schloss Glatt teilzunehmen.

Um 16 Uhr gibt der Restaurator Wilhelm Glaser einen interessanten Einblick in die anstehenden Restaurierungsmaßnahmen.

Die kostenlosen Führungen beginnen jeweils im Eingangsbereich des Wasserschlosses. Sie dauern etwa eine Stunde.

Unabhängig von den Führungen können das Schloss sowie die ehemalige Zehntscheuer von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt in Schloss und Zehntscheur ist an diesem Tag frei.