Tag des offenen Denkmals: Freiburgs Denkmale öffnen für einen Blick hinter die Kulissen

Neun Einrichtungen sind am 14. September beim Tag des offenen Denkmals in Freiburg dabei.
Zahlreiche Türen von historischen Bauten öffnen sich am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 14. September. Besucher gelangen deutschlandweit an Orte, die sonst nicht zugänglich sind und bekommen spannende Einblicke in die Geschichte ihrer Stadt und erfahren Hintergründe zu den Denkmalen. In Freiburg sind am Aktionstag, der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erstmals im Jahr 1993 ausgetragen wurde, neun Orte dabei.