Tag des offenen Denkmals: Freiburgs Denkmale öffnen für einen Blick hinter die Kulissen

Zahlreiche Türen von historischen Bauten öffnen sich am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 14. September. Besucher gelangen deutschlandweit an Orte, die sonst nicht zugänglich sind und bekommen spannende Einblicke in die Geschichte ihrer Stadt und erfahren Hintergründe zu den Denkmalen. In Freiburg sind am Aktionstag, der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erstmals im Jahr 1993 ausgetragen wurde, neun Orte dabei.

Alter Friedhof Auf dem Alten Friedhof werden am Tag des offenen Denkmals verschiedene Führungen angeboten. Um 12 Uhr „Die Universität und der Tod“, um 13 Uhr „Liebe über den Tod hinaus“ sowie um 14 Uhr „Worte für die Ewigkeit“. Die Führungen dauern jeweils 45 Minuten. Der Treffpunkt ist jeweils vor der Michaelskapelle auf dem Alten Friedhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Archäologisches Museum Colombischlössle Die Führung „Das Colombischlössle: Vom Traumhaus zum Museum“ wird um 11, 12, 13, 14 sowie 15 Uhr angeboten und dauert 30 Minuten. Im Rahmen des Vortrags „Vaubans Festung: Ausgrabung beim Colombischlössle“ um 16 Uhr berichtet Bertram Jenisch vom Landesamt für Denkmalpflege von den spannenden Ausgrabungen im Colombipark, die zu neuen Erkenntnissen geführt haben. Bei der Führung „Denk-mal! Kleine Funde erzählen große Geschichten“ entscheidet das Würfelglück, wohin die Reise um 10.30, 12.30 sowie um 14.30 Uhr geht. Die Führung, bei der die Geschichte einzelner Fundstücke beleuchtet wird, ist auch für Kinder geeignet.

Dokumentationszentrum Nationalsozialismus Zu den Öffnungszeiten ist anlässlich des Denkmaltages das Wandgemälde von Theodor Kammerer (1939) freigelegt, so dass es ohne die Teilverdeckung zu sehen ist. Mit einer Rätsel-Rallye können Besucher die historischen Spuren des Hauses erkunden.

Die Dauerausstellung „Hinter den Fassaden. Freiburg im Nationalsozialismus“ und der Gedenkraum sind frei zugänglich. Empfehlenswert ist die Nutzung der kostenfreien App „Museen Freiburg“. Dafür steht auch eine begrenzte Zahl von Leihgeräten zur Verfügung.

Aufgrund der Raumkapazitäten empfehlen die Verantwortlichen der Freiburger Museen Menschen, die gerne ganz in Ruhe die Ausstellung besichtigen, dies nicht zeitgleich mit den öffentlichen Führungen zu tun. Die Führung „Der historische Ort: Verkehrsamt von 1936“beginnt um 10.15 Uhr. Der Treffpunkt ist vor dem Gebäude. Die Teilnahme ist aus Kapazitätsgründen begrenzt.

Beim offenen Angebot „Erinnern hat viele Farben und Formen“ im Seminarraum I sind Besucher ab etwa acht Jahren eingeladen, sich auf ganz verschiedene Weise mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Freiburg, dem historischen Ort und Erinnerungen für die Zukunft auseinanderzusetzen. Eine Führung in Gebärdensprache „Der historische Ort: Verkehrsamt von 1936 (DGS)“ findet um 13.30 Uhr statt.

Bei „Schwarzwald-Idyll? Gemäldebetrachtungen“ um 11.30, 13 und 15 Uhr gibt es einen kurzen Input zum wandfüllenden Gemälde im Erdgeschoss des historischen Verkehrsamts. Im Anschluss sind die Besucher zum Austausch über das Gemälde eingeladen.

Erzbischöfliches Ordinariat Am Tag des offenen Denkmals öffnen von 14 bis 17 Uhr die Türen des Erzbischöflichen Ordinariats, dem Verwaltungssitz der Erzdiözese Freiburg. Besucher erfahren dort mehr zur Geschichte des Gebäudes und den Aufgaben des Ordinariats.

Evangelische Kirche in Tiengen Der Aktionstag startet mit einem Gottesdienst mit dem Kirchenchor um 10 Uhr. Im Anschluss wird es ein Kirchcafé geben. Die Kirche ist im Anschluss an den Gottesdienst den ganzen Tag geöffnet. Um 14.15 Uhr gibt es ein Orgelkonzert und um 15 Uhr eine zur Baugeschichtliches der Tiengener Kirche.

Haus der Badischen Heimat Im Haus der Badischen Heimat finden um 11, 12 und 13 Uhr Führungen statt. Zudem gibt es einen Bücherflohmarkt sowie Informationen zum Landesverein Badische Heimat. Das Haus ist nicht barrierefrei.

Münsterbauhütte „Mit der Münsterbaumeisterin um das Münster“ geht es um 14.30 Uhr. Der Treffpunkt für die Führung befindet sich gegenüber der Freiburger Stadtbibliothek am Baustellenaufzug zur Chorplattform. Die Anmeldung zur Führung erfolgt am Tag vor Ort. Um 14, 15, 16 und 17 Uhr gibt es die Führung „Von Köpfen und Disteln“ , bei der die Chorplattform des Münsters mit den verschiedenen Baustellen im Fokus steht. Bei der Führung „Dem Heiligen Georg ganz nah“ um 15.45 und 16.45 Uhr sind jeweils zehn Personen zugelassen.

Das Uniseum kann man nur mit vorheriger Anmeldung besichtigen. Foto: Alexander Blessing

Das Uniseum „Das Kabinett zum Totlachen – Die Karzer der Uni“ nimmt die Besucher um 11, 12 und 16 Uhr mit in die beiden Karzerräume im Turm des Kollegiengebäudes I der Universität. Um 13.15 Uhr erfahren Interessierte mehr zur Geschichte des Gebäudes Mehr zur Geschichte der Alten Uni samt Keller, Kirche und Karzer erfahren Besucher bei „Büffeln, beten, büßen“ um 15 Uhr. Die Führungen sind für Kinder ab 12 Jahren geeignet. Die Räumlichkeiten sind nicht barrierefrei zugänglich. Für alle Führungen durch das Uniseum ist eine Anmeldung per Mail an info@uniseum.de oder per Telefon 0761/2 03 38 35 bis Freitag, 12. September, erforderlich

Waschhaus beim ehemaligen Kartäuserkloster Bei der Führung „Das denkmalgeschützte Waschhaus und die Kartause“ um 13, 14.30 und 16 Uhr erfahren Besucher mehr über die ehemalige Kartause, das historische Waschhaus und das Konzept der United World Colleges, einer internationalen Schule, die heute auf dem Gelände untergebracht ist. Der Treffpunkt ist am Eingangstor zum College. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 12. September, erforderlich. Per Mail an julia.angstenberger@uwcrobertboschcollege.de oder per Telefon 0761/70 83 96 09.