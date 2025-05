In Horb blühen die Orchideen: Am Sonntag, 18. Mai, findet der „Tag des Kugler Hangs“ statt. Die Guides des Nabu Horb führen laufend von 11 bis 16 Uhr durch das Naturschutzgebiet Kugler Hang.

Parallel dazu findet eine Bewirtung statt, nachmittags mit Kaffee und Kuchen. Die kostenlosen Führungen beginnen am Naturschutzhaus in der Weingasse 3 in Horb. Der Nabu freut sich, dieses Jahr zwei besondere Highlights anbieten zu können. Um 13 Uhr findet bei schönem Wetter eine besondere Führung durch die Uni-Hohenheim zum Thema „Orchideen und ihre Bestäubung: Tricks und Täuschungen“ statt. Und für Familien hat sich der Nabu etwas Neues ausgedacht. Um 14 Uhr gibt es mithilfe digitaler Ausstattung eine spannende und lehrreiche Familienrallye.

Kleines Gebiet, große Artenvielfalt

Der Kugler Hang liegt mitten in der Stadt und bietet auf kleinstem Raum eine erstaunliche Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Die artenreichsten Lebensräume finden sich meistens an steilen Hängen mit mageren, von Menschenhand gepflegten Wiesen und eingestreuten Heckenflächen – dies stellt der Kugler Hang mit seinen 275 Pflanzenarten, davon 15 Orchideenarten, und 110 Tierarten unter Beweis.

Der Nabu berichtet: „Normalerweise ist es sehr schwer die Besonderheiten in Naturschutzgebieten zu Gesicht zu bekommen, da die wenigen Wege innerhalb der Naturschutzgebiete zum Schutz für Tier- und Pflanzenwelt nicht verlassen werden dürfen. Bei unserem kleinsten Naturschutzgebiet in Horb, dem Kugler Hang, haben wir das Glück, dass ein schmaler, auch teilweise steiler Pfad mitten durchs Naturschutzgebiet, hinauf in den Kugler Wald führt, so dass die schönsten Pflanzen bei den Führungen aus allernächster Nähe bestaunt werden können.“