Sie sind das Rückgrat des gesellschaftlichen Zusammenhalts: Die vielen ehrenamtlich Engagierten in Rottweil und seinen Ortsteilen.

Als Zeichen der Anerkennung hat die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen „Tag des Ehrenamts“ eingeladen – ein Tag voller Begegnung, Wertschätzung und spannender Einblicke, der ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos „Rottweil blüht auf“ stand.

Lesen Sie auch

„Rottweil blüht auf“

Bereits ab 8.30 Uhr fanden sich zahlreiche Gäste im Sonnensaal des Kapuziners ein – so viele wie noch nie zuvor. Bei einem Frühstück mit Butterbrezeln und Kaffee oder Tee kam man miteinander ins Gespräch. Oberbürgermeister . Christian Ruf eröffnete die Veranstaltung und sprach in seinem Grußwort allen Engagierten einen großen Dank aus: „Ohne das Ehrenamt wären viele Bereiche des öffentlichen Lebens in Rottweil nicht denkbar. Ihre Arbeit in Vereinen, Kirchen, Nachbarschaften und Initiativen ist unverzichtbar – oft still und im Hintergrund. Heute soll sie sichtbar gewürdigt werden.“

Rundgang über die Landesgartenschau

Mit dem Motto „Rottweil blüht auf“ schlug der Tag eine inhaltliche Brücke zur Landesgartenschau 2028. Die ersten sichtbaren Veränderungen auf dem zukünftigen Gelände der Gartenschau konnten die Gäste vor Ort selbst erleben – symbolisch für das, was durch gemeinsames Engagement wächst und gedeiht. Nach der Begrüßung startete das abwechslungsreiche Vormittagsprogramm: Eine Gruppe begab sich mit Bürgermeisterin Ines Gaehn, Geschäftsführerin der Landesgartenschau Rottweil gGmbH, auf einen informativen Spaziergang über das Gelände – mit vielen spannenden Einblicken in die laufende Entwicklung.

Unsere Empfehlung für Sie Landesgartenschau in Rottweil Göllsdorf bereitet sich auf 2028 vor Die Freude auf die Landesgartenschau wächst. Innerhalb der Themenparks präsentieren sich auch die Ortsteile. Die Ideenfindung nimmt Formen an.

Für Teilnehmende, die nicht gut zu Fuß waren, bot die zweite Geschäftsführerin, Annette Stoll-Zeitler, alternativ einen anschaulichen Vortrag direkt vor Ort im Kapuziner an. Eine dritte Option war der preisgekrönte Dokumentarfilm „Das Erbe der Menschheit“ im Agenda-Kino, begleitet von einer Diskussionsrunde mit Raymund Holzer – selbst Träger der Bürgermedaille für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in Rottweil. Beim gemeinsamen Mittagessen konnten sich die Gäste weiter austauschen, bevor am Nachmittag das Programm im Wechsel fortgeführt wurde. Den Abschluss bildete ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Tee und Kuchen im Mehrgenerationenhaus.

Ein Dank an das Ehrenamt

Oberbürgermeister Christian Ruf dankte allen herzlich für ihr Engagement und ihre Teilnahme am Ehrenamtstag. Sein besonderer Dank galt dabei den Veranstaltern und Unterstützern dieses Tages. In seiner Ansprache warb er für eine breite Beteiligung an der Landesgartenschau 2028: „Dieses große Vorhaben können wir als Stadt nicht allein stemmen – wir brauchen Ihre Ideen, Ihre Tatkraft und Ihre Begeisterung.“