Tag des Denkmals Haigerloch: Große Sängerin füllt die Weiler Kirche

1 Juandalynn Abernathy erfüllte mit ihrer gewaltigen Sopranstimme das Schiff der Weiler Kirche und sorgte für Gänsehautmomente im Publikum Foto: Bäurle/Max Bäurle

Die Weiler Kirche bei Owingen war beim Tag des offnen Denkmals fast proppenvoll. Kein Wunder, denn für die Veranstaltung hatte man eine besondere Künstlerin verpflichtet.









Link kopiert



Denn die bekannte Opern- und, Gospel- und Spiritualsängerin Juandalynn R. Abernathy trat in der Kirche auf. Für alle Anwesenden, die die Sopranistin noch nicht kannten, stellte Jochen Stifel die Sängerin vor. Stifel war Vorsitzender des vor ein paar Jahren aufgelösten Fördervereins zum Erhalt der Weiler Kirche und von ihm erfuhr man, dass Abernathy am Musikkonservatorium in Boston studiert hat.