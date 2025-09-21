Tag des Busses in Schwenningen: 20 trauen sich, selbst einen Bus zu fahren

Viele Menschen in VS nutzen den ÖPNV auf den 16 städtischen Buslinien. Dafür fahren auf dem VS-Liniennetz 40 Omnibusse, die von rund 100 Busfahrern gelenkt werden.
Dass sind zu wenig, sagte Jörg Schürmann, einer der Geschäftsführer der VGVS, der Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen. Da die Busse jeden Tag fahren, von früh morgens bis spät abends, benötigt es genügend qualifiziertes Personal, welche die Fahrgäste befördern können. Dafür brauche es Fahrer und auch Fahrerinnen, so Schürmann. Der Anteil bei Frauen innerhalb der VGVS ist noch relativ gering.