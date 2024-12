Kein Sitzplatz war mehr frei, als das Berufliche Schulzentrum Hechingen (BSZ) zum Tag des Beruflichen Gymnasiums geladen hatte. An die 200 Schüler kamen mit ihren Eltern ins neue Foyer am Schlossberg. Schulleiter Arndt Bayer sowie die Moderatoren des Abends, Lisa Wolf und Jonas Preiß, zeigten sich erfreut über das große Interesse.

Die vier verschiedenen gymnasialen Profile stellten zunächst acht Schülerinnen auf der Bühne vor und beantworteten kompetent als Team Finanzmanagement, Team Wirtschaft, Team Gesundheit und Team Psychologie die Fragen aus dem Publikum.

Deutlich wurde, wie gut sich die Schülerinnen am BSZ aufgehoben fühlen: Dank der Einführungstage zu Beginn sei ein gutes Ankommen in der Schule garantiert und es sei leicht, neue Freunde zu finden. Später helfe etwa die Lernberatung, Unsicherheiten zu überwinden und sich in der Klassengemeinschaft auf die neuen Anforderungen einzustellen. „Man ist her nicht allein“, brachte es eine Schülerin auf den Punkt. Auch das gute Schüler-Lehrer-Verhältnis und das Lernen mit dem iPad wurde von den Teams positiv hervorgehoben.

Zu Beginn begrüßte Schulleiter Arndt Bayer die Interessierten, verschiedene Schülerteams erzählten vom Schulalltag. Foto: Marcus Paula

Verschiedene Angebote wie Studienfahrten, Schüleraustausche mit Argentinien und Dänemark, Arbeitsgemeinschaften und nicht zuletzt die Cafeteria sorgten insgesamt für eine gute Atmosphäre, so die Schülerinnen.

Beim Markt der Möglichkeiten auf der Galerie bestand anschließend die Möglichkeit, sich bei den Lehrkräften und Schülern genauer über die weiteren Angebote des BSZ zu informieren.

Im Mittelpunkt standen dabei die Profilfächer, doch auch Literatur und Theater, Italienisch, Spanisch, Französisch, das Lerncoaching und die Bienen-AG stießen auf Interesse.