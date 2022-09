3 Nur saubere Zähne sind gesunde Zähne: Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut geht mit gutem Beispiel voran. Foto: Kistner

Albstadt-Ebingen - Als Mutter von drei Töchtern weiß Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gut, wie hartnäckig man Kinder zum disziplinierten Zähneputzen anhalten muss, um Karies keine Chance zu geben. "Meine putzen gründlich."

Damit es auch die anderen tun, entsendet die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit (LAGZ) regelmäßig ihre Emissäre in die Kindergärten und Schulen, um über die Notwendigkeit und die Methodik des Zähneputzens aufzuklären. Die Kampagnen haben laut Cornelia Schwarz, der Leiterin des Informationszentrums Zahn- und Mundgesundheit, in den vergangenen Jahren zu einem sukzessiven Rückgang des Kariesbefalls an den kindlichen Gebissen Baden-Württembergs geführt – bis Corona kam und die Schul- und Kitabesuche vorübergehend unterband. Als Folge haben die Zahnärzte jetzt wieder mehr zu tun – auch Herbert Martin aus Balingen, der die Zunft am Freitag auf dem Bürgerturmplatz vertrat, kann davon ein Lied singen.

Auch die Laufkundschaft kommt

Umso engagierter wird dieser Tage in Ebingen Werbung für die Zahnhygiene gemacht. Das Publikumsinteresse war groß, versichert Cornelia Schwarz, und es seien beileibe nicht nur geladene Schulklassen ins Infozelt, zu den Ständen und zu den Vorstellungen von Zauberer Piccolo geströmt, sondern auch eine Menge Laufkundschaft, darunter viele Erwachsene. Das trockene und temperierte Wetter hat den "Tagen der Zahngesundheit" gut getan; dass es am letzten, dem Samstag, regnen soll, ficht Cornelia Schwarz nicht an: "Da sind der Zauberer und die Zahnfee nicht mehr da – und können schon nicht nass werden."