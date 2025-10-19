Tag der Wiederbelebung: Ortenau-Klinikum zeigt Schülern, worauf’s beim Reanimieren ankommt

Anlässlich des Tages der Wiederbelebung bot das Ortenau-Klinikum Reanimationskurse an Schulen in Offenburg und Lahr an. Auch der Landrat war dabei.
Insgesamt nahmen rund 40 Jugendliche aus den Klassenstufen 7 und 9 am Schiller-Gymnasium Offenburg und am Max-Planck-Gymnasium Lahr teil. Unter der Leitung von Philipp Diehl, Chefarzt des Departments für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie, Akutgeriatrie, Intensivmedizin und Thoraxchirurgie, sowie dem Sektionsleiter Kardiologie Fabian Meixner erhielten die Schüler eine umfassende theoretische Einführung, gefolgt von praktischen Übungen an Reanimationspuppen, teilt das Ortenau-Klinikum mit. Unterstützt wurden die beiden Mediziner von den Schulleitungen und den Schulsanitätern vor Ort.