Tag der Seelsorgeeinheit: „Trau dich zu glauben“ – so war das große Fest auf dem Palmbühl

Auf dem Palmbühl zeigte die Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal, wie Kirche heute auch sein kann: lebendig, familiär und voller Mut zum Glauben.
Was bedeutet Glauben in einer Welt multipler Krisen? Wie eng sind Kirche und Gemeinschaft miteinander verwoben? Und wie gelingt es, Hoffnung in schwierigen Zeiten zu wagen und daran festzuhalten? Wer den Weg zur Wallfahrtskirche auf dem Palmbühl in Schömberg fand, merkte schnell: Hier ging es nicht nur um ein Fest, sondern um ein echtes Gemeinschaftserlebnis.