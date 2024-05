Das gefällt einem Hofstetter Altenpfleger an seinem Beruf

Tag der Pflege am 12. Mai

1 Vor rund einem Jahr schloss Mike Häringer seine Ausbildung zum Altenpfleger erfolgreich ab. Foto: Störr

Der Hofstetter Mike Häringer hat sich bei der Haslacher Sozialstation zum Altenpfleger ausbilden lassen. Warum er diesen Beruf gewählt hat und was ihm daran besonders gefällt, hat er anlässlich des Tags der Pflege am 12. Mai unserer Redaktion erzählt.









Mike Häringer ist 22 Jahre alt, hat seine Ausbildung vor einem guten Jahr abgeschlossen. Erste Erfahrungen in den Bereichen Pflege und Betreuung sammelte er im häuslichen Umfeld bei den Großeltern. Mit diesem Erfahrungshintergrund hat er heute auch ein großes Verständnis für die Situation pflegender Angehöriger. Während der üblichen Schulpraktika am Haslacher Bildungszentrum sammelte er erste Erfahrungen in der Pflege, absolvierte nach dem Realschulabschluss ein Freiwilliges Soziales Jahr im Alfred-Behr-Haus.