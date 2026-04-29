Tag der offenen Tür: So will der neue Kirnbacher Schafstall zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen

Im Rahmen eines Tags der offenen Tür haben der Landschaftsentwicklungsverband (LEV) Mittlerer Schwarzwald und die Dalschäfer den neuen Schafstall im Grafenloch vorgestellt.
Zahlreiche interessierte Bürger nutzten am Freitag die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des neuen Schafstalls der Dalschäfer im Grafenloch zu werfen. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Landschaftsentwicklungsverbands (LEV) Mittlerer Schwarzwald hatte dieser gemeinsam mit dem Verein Dalschäfer, vertreten durch Sandy Fleig und Marc Berger, sowie der Stadt zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.