Tag der offenen Tür: So will der neue Kirnbacher Schafstall zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen

Im Rahmen eines Tags der offenen Tür haben der Landschaftsentwicklungsverband (LEV) Mittlerer Schwarzwald und die Dalschäfer den neuen Schafstall im Grafenloch vorgestellt.

Zahlreiche interessierte Bürger nutzten am Freitag die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des neuen Schafstalls der Dalschäfer im Grafenloch zu werfen. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Landschaftsentwicklungsverbands (LEV) Mittlerer Schwarzwald hatte dieser gemeinsam mit dem Verein Dalschäfer, vertreten durch Sandy Fleig und Marc Berger, sowie der Stadt zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Der neue Stall präsentierte sich als durchdachte und funktionale Einrichtung, die den Bedürfnissen der Tiere ebenso wie den Anforderungen moderner Bewirtschaftung gerecht wird. Vor Ort erklärten die Vereinsverantwortlichen Bauweise, Nutzung und Bedeutung des Stalls für die tägliche Arbeit.

Zudem wurden selbst hergestellte Produkte angeboten – von gegerbten Schaffellen über gekämmte Wolle und Strickwaren bis hin zu Schafswurst. In ihren Ansprachen würdigten die beiden LEV-Geschäftsführerinnen Silke Stößer und Kim Ebinger sowie Bürgermeister Thomas Geppert die Arbeit der Dalschäfer, die seit 2023 einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft leisten.

Der Stall wurde zu 50 Prozent gefördert

Durch die Beweidung mit Schafen werden wertvolle Offenflächen gepflegt. „Sie leisten eine unverzichtbare Arbeit. Und das, was ihr hier beim Stallbau mit Leidenschaft umgesetzt habt, ist nicht selbstverständlich“, lobte Geppert die Dalschäfer. Er blickte auch auf die Zusammenarbeit mit dem LEV und die Entstehung der gemeinnützigen Schafhaltung zurück.

Der neue Stall in Vollholz-Konstruktion wurde zu 50 Prozent über die LPR-Förderung (Landschaftspflegerichtlinie) finanziert, die Stadt Wolfach steuerte rund 250.000 Euro bei, der Verein rund 40.000 Euro. Insgesamt leisteten die Ehrenamtlichen mehr als 1200 Stunden beim Bau, erklärte Sandy Fleig.

140 Schafe werden auf 45 Hektar eingesetzt

„Für uns ist die Wertschätzung der Tiere am wichtigsten“, betonte sie. Nichts werde weggeworfen, alles weiterverarbeitet und verkauft.

Als Fleig mit ihrem Mann Marc Berger und seiner kleinen Ziegenherde nach Kirnbach zurückkehrte, entstand rasch der Kontakt zu den Schäfern im Tal. Ende 2021 musste Schäfer Robert Pacholek aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer aus dem gesamten Kinzigtal stellten ihre Arbeitskraft und Erfahrung mit den Tieren bereit.

Daraus entwickelte sich die Idee, die Offenhaltung durch einen gemeinnützigen Verein fortzuführen. Heute werden rund 140 Schafe auf etwa 45 Hektar Wiesen eingesetzt. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wir sind sehr stolz darauf“, sagte Fleig. Maßgeblich am Bau beteiligt war auch der LEV Mittlerer Schwarzwald. Seit seiner Gründung 2006 begleitet er zahlreiche Projekte in der Region (siehe Info).

2021 führte Fleig die Offenhaltung fort

In ihren Ansprachen gingen die Geschäftsführerinnen auf Herausforderungen in der Landschaftspflege und die Bedeutung der Dalschäfer ein. „Der mittlere Schwarzwald ist eine besondere Region, die Pflege der Kulturlandschaft ist hier zentral“, sagte Silke Stößer. Ihre Kollegin Kim Ebinger ergänzte: „Wir sind auf die Tierhaltung angewiesen und sehr froh über so engagierte Partner vor Ort.“

Der Landschaftsentwicklungsverband

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Mittlerer Schwarzwald für den Erhalt, die Pflege und die Entwicklung der Landschaft ein. Gemeinsam mit seinen Mitgliedskommunen Schiltach, Aichhalden, Schramberg, Lauterbach, Eschbronn, Hardt, Schenkenzell im Kreis Rottweil sowie Wolfach im Ortenaukreis arbeitet der Verband daran, die Schwarzwälder Kulturlandschaft zu bewahren. Sein Jubiläum feiert der LEV mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm über das gesamte Jahr hinweg. Insgesamt sind 14 Veranstaltungen geplant, die allesamt kostenlos besucht werden können. Ein Höhepunkt des Jubiläumsprogramms ist der Erlebnistag Landwirtschaft am Sonntag, 19. Juli, von 10 bis 18 Uhr im Sulzbachtal bei Diesenhof in Lauterbach.