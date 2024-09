„Es ist uns eine große Freude, unser Haus für Besucher zu öffnen und einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren“, freut sich Pierre Dispensieri. Denn das Haus Saron lädt zu einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 15. September, auf das Gelände in Wildberg ein. Von 14 bis 18 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, das Haus und seine vielfältigen Angebote kennenzulernen.

„Unser gesamtes Team hat mit viel Engagement ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, damit alle Gäste einen schönen Tag bei uns verbringen“, betont der Hausleiter. Für das Programm haben sich die einzelnen Arbeitsbereiche demnach viele kreative Ideen ausgedacht. Die Besucher erwarte ein abwechslungsreiches Programm, das für die ganze Familie etwas zu bieten hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach einigen Monaten der Bauphase wird beim Tag der offenen Tür auch der neue Spielplatz des Hauses eingeweiht. Der Spielplatz musste nach einer Sicherheitsprüfung im November geschlossen werden, da er nach 30 Jahren nicht mehr den aktuellen Standards entsprach. Aufgrund dessen machte sich das Haus Saron daran, den Spielplatz von Grund auf zu erneuern und barrierefrei zugänglich umzubauen.

Spiele für Groß und Klein

Neben der Vorstellung des neuen Spielplatzes gebe es an dem Sonntag die seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Das Rezeptions-Team plant exklusive Hausführungen, die spannende Einblicke in den Alltag vor Ort ermöglichen. Für das leibliche Wohl sorgt das Küchenteam mit einer Auswahl an Kaffee und Kuchen sowie leckeren Spezialitäten vom Grill.

Darüber hinaus veranstalten die Bildungsreferenten ein interaktives Geländespiel, bei dem iPads zum Einsatz kommen und Groß und Klein ihren Spürsinn unter Beweis stellen können. Zudem haben alle Besucher die Möglichkeit, die Partner des Hauses kennenzulernen und sich über gemeinsame Projekte und Angebote zu informieren. Auch der Kooperationspartner Shape Life soll vor Ort sein. Ein Team dessen bringen mehrere Kisten Lego mit, bei denen sich Kinder und kreative Köpfe nach Herzenslust austoben können.

Das Haus Saron

Die Einrichtung

Das Haus Saron feiert im Jahr 2026 sein 100-jähriges Bestehen. Es wurde 1926 erbaut, um Kindern und Jugendlichen einen Ort der Erholung zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, Gott näher zu kommen. Heute verfügt das Haus über 150 Betten und beherbergt jährlich mehr als 10 000 Gäste.