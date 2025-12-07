Tag der offenen Tür in Nagold: Wie fühlt es sich an eine Wahrnehmungsstörung zu haben?

Der Inklusionsfachdienst öffnet zum Tag der Menschen mit Behinderung seine Türen. In Impulsvorträgen und Themenbüros erhalten die Teilnehmenden in Nagold genaue Einblicke.
Langsam und vorsichtig versuchen zwei Frauen mit Handschuhen, quadratische Holzstäbchen aus einem Turm zu ziehen – sie spielen Jenga. Die Handschuhe tragen sie, um das Gefühl einer körperlichen Einschränkung zu simulieren. Beim Tag der offenen Tür des Inklusions- und Integrationsfachdienstes (IFD) in Nagold haben die Besucher zum internationalen Tag der Menschen mit Behinderung Einblicke in die Arbeit der IFD bekommen.