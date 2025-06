Am Ortsausgang Empfingen Richtung Nordstetten grasen öfters Pferde am Straßenrand. Neben den dortigen Ställen führt ein kleiner Weg zu einem weißen Gebäude. Das Schild „Tierarzt“ weist auf die Pferde- und Kleintierpraxis hin. Stefanie Spöttl ist Tierärztin für Pferde und leitet die Praxis.

Die Praxis hat derzeit etwa 30 Mitarbeiter, darunter acht Tierärzte – sechs Pferde-Tierärzte und zwei Kleintier-Tierärzte. Auch vier Azubis sind mit dabei. Das erzählt Selina Kasper. Sie ist seit einem Jahr in der Praxis und arbeitet als Tierärztin in der Kleintierpraxis. Von Hunden, über Katzen bis hin zu kleineren Heimtieren ist die Vielfalt der Patienten groß.

Lesen Sie auch

Und so ist auch die Spanne an Problemen, die die Tiere haben können. In ihrer täglichen Arbeit nehme sie häufig Blut ab, mache Erstversorgungen, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. „Ich freue mich immer über jeden, der gesund rausgeht. Das Schlimmste ist, wenn es die Tiere nach langem Kampf nicht schaffen. Aber dann heißt es: Kopf hoch und weitermachen“, sagt die Tierärztin.

Pferde sind großer Bestandteil der Arbeit

Je nach Jahreszeit kämen mal mehr und mal weniger tierische Patienten in die Praxis. „Es geht auf und ab. Der Stall ist gerade rappelvoll. Gerade jetzt im Frühjahr spielt die Versorgung von Stuten mit ihren Fohlen eine große Rolle“, zeigt sie auf.

Besonders auf die Pferde werde ein großes Augenmerk gelegt. Die Behandlung von Pferden gehört zum größten Teil der Arbeit in der Pferde- und Kleintierpraxis Empfingen. Denn: Pferde habe es im Umkreis genug, erklärt Kasper. Und somit gebe es auch immer Nachfrage nach professioneller Behandlung.

Schichtdienst für 24 Stunden-Notfalldienst

Für die Pferde gibt es sogar einen 24-Stunden-Notfalldienst. Um das zu gewährleisten, arbeiten die Mitarbeiter in Schichtdiensten, wobei jeweils ein Tierarzt für eine Woche Nachtschicht hat.

Fahrpraxis soll ausgeweitet werden

Mit einem Alleinstellungsmerkmal zeichne sich die Praxis ebenfalls aus. Und zwar mit der Kolik-Operation. „Kolik ist ein großes Thema bei den Pferden. Täglich rufen bei uns Menschen deswegen an“, berichtet die Tierärztin. Kolik ist der Fachbegriff für Bauchschmerzen und kann durch vielfältige Auslöser auftreten.

80 Prozent der Tierarzttermine für Pferde werden durch die Fahrpraxis von mehreren Tierärzten behandelt, erklärt Kasper den Ablauf. Denn gerade für Pferdebesitzer sei der Transport oftmals schwierig.

Die Fahrpraxis für Kleintierpraxis wird ab Mitte Juni eingeführt. Probeweise vorerst einen Tag in der Woche, um die Nachfrage zu ermitteln, verrät die Tierärztin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Tag der offenen Tür am 14. Juni

Programm

Der erste Tag der offenen Tür in der Geschichte der Praxis findet am Samstag, 14. Juni, von 11 bis 17 Uhr statt. Dabei können sich Besucher an verschiedenen Stationen über Behandlungen und weitere interessante Themen informieren. An den insgesamt acht Stationen stehen die Tierärzte der Praxis für Fragen zur Verfügung. Außerdem gibt die Tierrettung Südbaden Einblicke in ihre Arbeit. Auch ein Hufschmied, Esel in Not und ein Vortrag zum Thema Reise-Prophylaxe bei Kleintieren warten auf die Gäste. Ein Gewinnspiel mit Kreuzworträtsel, Essen und Trinken runden das Geschehen ab.

Altano-Gruppe

Die Pferde- und Kleintierpraxis Empfingen gehört seit Oktober 2019 zum Tierärztlichen Zentrum für Pferde in Kirchheim und ist somit Teil der Altano-Gruppe.