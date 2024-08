Wer sich schon immer mal beim Bogenschießen oder am Schießstand versuchen wollte, ist am Sonntag, 25. August vom SV Ebhausen genau richtig aufgehoben. Der rührige Verein lädt zum Tag der offenen Tür.

Am Sonntag, 25. August, von 10 bis 17 Uhr, veranstaltet der Schützenverein Ebhausen (SVE) einen Tag der offenen Türe. Dazu sind alle eingeladen, die auf dem Bogenplatz und auf den Schießanlagen beim Schützenhaus unverbindlich in den Schießsport reinschnuppern möchten.

Im Jahr 1994 konnte der SVE den ehemaligen Ebhäuser Fußballplatz vom TV Ebhausen käuflich erwerben und zum Bogenplatz umgestalten. Somit kann man in diesem Jahr ein kleines Jubiläum feiern: 30 Jahre Bogenplatz Ebhausen.

Auf dem Bogenplatz kann man kostenlos ein paar Pfeile schießen, um den Bogensport kennenzulernen (Mindestalter acht Jahre). Zudem kann man aber auch gegen Bezahlung eines Startgeldes auf „Medaillenjagd“ gehen. Abhängig von den erzielten Ringzahlen gibt es Gold-, Silber und Bronzemedaillen zu gewinnen. Näheres unter www.sv-ebhausen.de. Außerdem wird zur Abwechslung noch Axt-Werfen, Hufeisenwerfen und Stockschieben auf der Holzbahn angeboten.

In der Halle beim Schützenhaus kann man seine ruhige Hand und gutes Auge beim Gewehr-Schießen testen. Es darf natürlich auch aufgelegt geschossen werden. Der Bogenplatz und das Schützenhaus liegen direkt an der L 362, kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Altensteig. Speisen und Getränke werden natürlich auch wieder angeboten.

Der Schützenverein Ebhausen e.V.

Der Verein

wurde im Jahr 1962 gegründet, 1976 kam die Bogenabteilung dazu. Zurzeit hat der Verein insgesamt rund 170 Mitglieder.

Vorstand

Sebastian Bernklau und Stefan Werner, Finanzvorstand Sylvia Haas. Näheres unter: www.sv-ebhausen.de