Tag der offenen Tür in Bad Wildbad: Jugendhaus zeigt sich in neuem Glanz

1 Das Jugendhaus in Bad Wildbad öffnet seine Pforten für die Öffentlichkeit. Foto: Ulrike Knöller

Veränderungen an der Technik und an den Toiletten sowie Ausbesserungsarbeiten: Pünktlich zum Tag der offenen Tür wird das Jugend- und Kulturhaus Freiraum in Bad Wildbad hergerichtet.









Seit mehreren Wochen wird im Jugendhaus in Bad Wildbad fleißig gewerkelt, gehämmert und verschönert. Von Ausbesserungsarbeiten, Veränderungen an der Technik und an den Toiletten wird Etliches in neuem Licht erstrahlen. Pünktlich zum Samstag, 12. Oktober, soll alles fertig sein, denn an diesem Datum werden beim Tag der offenen Tür zahlreiche Aktionen für Kinder und Jugendliche angeboten.