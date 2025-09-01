Tag der offenen Tür in Altensteig: Neue Eventmeile präsentiert sich

Die offizielle Neueröffnung der „1a-Eventmeile“ im Gewerbegebiet Turmfeld mit einem Tag der offenen Tür lockte zahlreiche Altensteiger und Besucher aus der Umgebung an. So mancher, der den 2017 erbauten Betrieb aus früheren Tagen bis zur Unterbrechung durch Corona kannte, zeigte große Bewunderung, was daraus geworden ist.

Hohe sechsstellige Summe investiert Martin Ramsayer und seine Partnerin Gabriele Köhle, die das Anwesen 2023 übernahmen, haben eine hohe sechsstellige Summe investiert. Nach Bedarf öffnen sie und bieten die einladenden Räume und das große Freigelände für Feste aller Art – von der Taufe über Geburtstag bis zur Hochzeit – samt Versorgung ab 30 Personen an. Bis zu 100 Besucher finden Platz. In der warmen Jahreszeit können es auch noch mehr sein, denn es steht ein Sonnen- und Regenschutz bietendes Zelt zur Verfügung.

Unterstützung durch Familie und Partner

„Wir wollen helfen, die schönsten Tage im Leben noch schöner zu machen“, unterstreicht Martin Ramsayer. Gabriele Köhle ergänzt: Natürlich nehme man auch beim Trauerkaffee den Hinterbliebenen die Last der Organisation oder helfe, eine Betriebsfeier oder Firmenpräsentation reibungslos über die Bühne zu bringen, was die Bereitstellung von Räumlichkeiten und das leibliche Wohl betreffe. Dabei stehen beide – über die Unterstützung durch die Familie hinaus – nicht alleine da. Bei ersten Veranstaltungen habe man mit Partnern zusammen schon das eine oder andere Event erfolgreich umgesetzt.

Alles rund ums Thema Hochzeit

Da war im Juli eine große Hochzeit mit rund 70 Personen. Bei dieser übernahm der Catering-Partner Culinarium von Uwe Förster aus Pfullingen die Verpflegung, der auch beim Tag der offenen Tür für viele Leckereien sorgte. Auch Heimisches gab es, kunstvoll dekoriert am Stand der Metzgerei Dürr aus Simmersfeld. Ein paar Meter weiter präsentierte die freie Traurednerin Nicole Traub aus Wildberg-Effringen ihr Angebot. Schließlich darf bei einer Hochzeit auch ein Fotograf nicht fehlen. Wer wollte, konnte einen Blick auf die Fotoapparate, die Drohne für Luftaufnahmen und in die Fotobücher von Michael Schiltz aus Wildberg werfen.

Gastronomie liegt im Blut

Bei Martin Ramsayer, der mit Partnerin Gabriele Köhle in Neuweiler lebt, scheint die Gastronomie irgendwie im Blut zu liegen, auch wenn er noch zu jung war, um im Lamm in Friolzheim noch das Wirken des Großvaters als Metzger und Gastwirt mitzuerleben. Sein Vater war in diesem Metier in Heidelberg tätig. Er selber sorgte viele Jahre in der Logistik eines Feinkostbetriebs dafür, dass die Leckereien frisch und rechtzeitig an den Bestimmungsort kamen. Als Nebenerwerbslandwirt widmete sich Ramsayer zeitweise auch dem Landschafts- und Gartenbau. Dies schlug sich offensichtlich positiv auf die Eventmeile nieder. Als Verwaltungsfachkraft aus dem Rathaus Wildberg hat er Gabriele Köhle an seiner Seite. Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit gibt deren Sohn Petrick Hammann, den mancher Wintersportfreund als Skispringer in Erinnerung haben dürfte.