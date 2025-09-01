Tag der offenen Tür in Altensteig: Neue Eventmeile präsentiert sich

Nach Umbau und Erweiterung wurde im Gewerbegebiet Turmfeld mit einem Tag der offenen Tür die Eröffnung gefeiert. Viele Besucher aus Altensteig und Umgebung folgten der Einladung.
Die offizielle Neueröffnung der „1a-Eventmeile“ im Gewerbegebiet Turmfeld mit einem Tag der offenen Tür lockte zahlreiche Altensteiger und Besucher aus der Umgebung an. So mancher, der den 2017 erbauten Betrieb aus früheren Tagen bis zur Unterbrechung durch Corona kannte, zeigte große Bewunderung, was daraus geworden ist.