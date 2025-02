Tag der offenen Tür: Einblicke in die Realschule Bisingen

Einblicke in die Realschule Bisingen

11 Auch bei Mitmach-Angeboten konnten sich die künftigen Schüler der Realschule Bisingen über das Lern-Angebot und die Fächer informieren. Foto: Wahl

Beim Tag der offenen Tür haben Viertklässler erfahren, was sie an der Realschule in Bisingen erwartet. Einige Einblicke zum Tag der offenen Tür haben wir zusammengestellt.









Schulleben und Arbeitsweise an der Realschule Bisingen waren die Themen des Tags der offenen Tür an der Realschule Bisingen am Dienstag. Zahlreiche interessierte Eltern und deren Kinder aus den umliegenden Grundschulen kamen der Einladung von Rektor Christian Gillig nach, besuchten die Realschule Bisingen und drehten ihre Runden durch die Klassenzimmer.