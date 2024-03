Jörg Treiber gibt Einblicke in seine Werkstatt in Ettenheimmünster

1 Jörg Treiber (Mitte) gab den Besuchern in Ettenheimmünster einen Einblick in seine Arbeit als Töpfer. Foto: Decoux

Wie funktioniert das Töpferhandwerk? Jörg Treiber in Ettenheimmünster brachte das den Besuchern näher.









Einblicke in die Töpferarbeiten von Jörg Treiber erhielten Interessierte am Samstag und Sonntag in Ettenheimmünster im Rahmen des Tags der offenen Töpferei. Bei diesem stellten Töpfereien deutschlandweit ihre Werke und ihre Arbeit vor. Auch in Ettenheimmünster erhielten die Besucher bei den Führungen durch Verkaufsraum und Werkstatt einen genauen Einblick in die Arbeit von Jörg Treiber.