1 Normalerweise gilt: Betreten ist nicht erlaubt. Aber am Sonntag, 8. September, ist an der Saurierfundstelle an der Rutschede wieder ein Tag der Offenen Sauriergrabung. Foto: Ingrid Kohler

Die Saurierfundstelle an der Rutschede kann am 8. September zum Tag der Offenen Sauriergrabung besucht werden. Auch das Museum Auberlehaus hat an diesem Tag geöffnet.









Der Monat August ist die Urlaubszeit schlechthin. Doch Volker Neipp und sein ehrenamtliches Team des Museums Auberlehaus stecken derzeit mitten drin in den Vorbereitungen für den Tag der offenen Sauriergrabung, der in diesem Jahr am 8. September im Rahmen des Tages des offenen Denkmals stattfindet.