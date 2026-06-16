Tag der offenen Gartentür: Sechs offene Gärten laden ein

Mit dem „Tag der offenen Gartentür“ am 21. und 28. Juni rückt der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg die Vielfalt der Gartenkultur in den Mittelpunkt. Viele der beteiligten Gärten sind in den vergangenen Jahren durch den Einsatz engagierter Bürger entstanden. Ehrenamtliche Gruppen pflegen und entwickeln die Flächen gemeinschaftlich weiter – als Orte der Artenvielfalt, der Begegnung und des Austauschs. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen, Fachinformationen, Bewirtung und Mitmachangeboten.

Ob Interkultureller Gemeinschaftsgarten, Hortus Herrenbergensis, Wildbienengarten oder das neue Projekt „Hortus Animae“: Zahlreiche Herrenberger Gartenprojekte zeigen, wie Bürgerengagement öffentliche Grünflächen nachhaltig beleben kann.

Der ehemalige Schulgarten des Bezirksimkervereins wurde beispielsweise mit Unterstützung des Bürgerbudgets zu einem Wildbienengarten und neuen Lebensraum für Insekten umgestaltet. Auch der „Hortus Animae“ im Quartier Seele entstand vollständig aus einer Initiative von Anwohnern heraus und wurde mit Fördermitteln aus dem Bürgerbudget „bee green“ weiterentwickelt. Der Bauerngarten „Hortus Ortolani“ in Kayh wird inzwischen ebenfalls gemeinschaftlich gepflegt und weitergeführt.

Lehr- und Schaugarten des OGV Herrenberg

Seit 2019 entwickelt der Obst- und Gartenbauverein Herrenberg ein Gartengrundstück an der Horber Straße zu einem Lehr- und Schaugarten. Ziel ist es, nachhaltige und umweltgerechte Gartenbewirtschaftung praktisch zu vermitteln. Der Garten dient zugleich als Treffpunkt für Veranstaltungen, Schnittkurse und gemeinschaftliche Aktionen. Am Sonntag, 21. Juni, lädt der OGV ab 11 Uhr zu Führungen, Fachberatung und Bewirtung ein.

Gärtnern in Gemeinschaft

Seit 14 Jahren pflegt eine Bürgergruppe den Interkulturellen Gemeinschaftsgarten an der Stadtgrabenstaffel. Die kleine grüne Oase mitten in der Altstadt verbindet Gemüse- und Kräuterbeete mit Aufenthalts- und Begegnungsflächen. Der Garten steht allen offen und bietet insbesondere Menschen ohne eigenen Garten die Möglichkeit, gemeinschaftlich zu gärtnern. Am 28. Juni gibt es ab 11 Uhr Führungen sowie Kaffee und Kuchen.

Hortus Herrenbergensis

Der Hortus Herrenbergensis im Längenholz wird seit 2019 von einer Bürgergruppe gepflegt. Grundlage ist das sogenannte Drei-Zonen-Konzept mit Ertrags-, Hotspot- und Pufferzone zur Förderung der Artenvielfalt. Am 28. Juni bieten die Beteiligten ab 14 Uhr Führungen an und geben Anregungen für naturnahe Gartengestaltung – auch auf kleinem Raum oder dem Balkon.

Blick in Nachbars Garten

Der „Tag der offenen Gartentür“ bietet Garten- und Naturfreunden die Gelegenheit, besondere Gärten kennenzulernen, Ideen für den eigenen Garten mitzunehmen und mit engagierten Gärtnerinnen und Gärtnern ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.herrenberg.de/Gartenvielfalt