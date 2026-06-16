Tag der offenen Gartentür: Sechs offene Gärten laden ein

Herrenberg lädt am 21. und 28. Juni dazu ein, naturnahe Gartenkonzepte, gemeinschaftliches Gärtnern und bürgerschaftliches Engagement kennenzulernen.
Mit dem „Tag der offenen Gartentür“ am 21. und 28. Juni rückt der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg die Vielfalt der Gartenkultur in den Mittelpunkt. Viele der beteiligten Gärten sind in den vergangenen Jahren durch den Einsatz engagierter Bürger entstanden. Ehrenamtliche Gruppen pflegen und entwickeln die Flächen gemeinschaftlich weiter – als Orte der Artenvielfalt, der Begegnung und des Austauschs. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen, Fachinformationen, Bewirtung und Mitmachangeboten.