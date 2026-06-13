Tag der Nähmaschine: Von Schantle bis Krabbeldecke – das wird in Oberndorf genäht

Nähen erlebt derzeit ein Comeback. Handarbeitsexpertin Claudia Flaig verrät, wer ihre Kunden sind, was in Oberndorf im Trend liegt – und warum Handarbeit jedem guttut.
„Altmodisch“, „uncool“, „macht man nur, wenn man sich keine Kleider leisten kann“ – Klischees wie diese hat Handarbeit, insbesondere Nähen, längst hinter sich gelassen. „Do it yourself“ und Upcycling, also das Wieder- beziehungsweise Aufwerten eines Materials, liegen schon seit Jahren im Trend. Claudia Flaig von „Claudia's Nähzentrum“ erzählt uns zum „Tag der Nähmaschine“, mit welchen Projekten die Oberndorfer zu ihr kommen, wo sie Überzeugungsarbeit leisten muss – und wie sie sich gegen den Onlinehandel behauptet.