Tag der Nähmaschine: Von Schantle bis Krabbeldecke – das wird in Oberndorf genäht

Nähen erlebt derzeit ein Comeback. Handarbeitsexpertin Claudia Flaig verrät, wer ihre Kunden sind, was in Oberndorf im Trend liegt – und warum Handarbeit jedem guttut.

„Altmodisch“, „uncool“, „macht man nur, wenn man sich keine Kleider leisten kann“ – Klischees wie diese hat Handarbeit, insbesondere Nähen, längst hinter sich gelassen. „Do it yourself“ und Upcycling, also das Wieder- beziehungsweise Aufwerten eines Materials, liegen schon seit Jahren im Trend. Claudia Flaig von „Claudia's Nähzentrum“ erzählt uns zum „Tag der Nähmaschine“, mit welchen Projekten die Oberndorfer zu ihr kommen, wo sie Überzeugungsarbeit leisten muss – und wie sie sich gegen den Onlinehandel behauptet.

Nähen ist für sie ein bisschen wie Yoga, sagt Claudia Flaig. „Das entspannt. Da kann man die Sorgen beiseitelegen und auf ganz andere Gedanken kommen.“ Seit bald zehn Jahren betreibt die 60-Jährige ihr „Nähzentrum“ in der Oberndorfer Oberstadt. Häkeln, stricken und nähen entdeckte sie schon in der Kindheit beziehungsweise Jugend für sich.

Elektronisch statt mechanisch

Das Gleiche beobachtet sie jetzt bei ihren Kunden: Nachdem Handarbeit in der Gesellschaft eine Zeitlang als „uncool“ galt, finden nun zunehmend junge Menschen Gefallen daran – von Grundschülern bis zu jungen Frauen, die gerade die Schule oder ihr Studium hinter sich gebracht haben. Häufig spiele dabei auch die Großmutter eine wichtige Rolle, etwa wenn sie ihr Wissen oder ihre Nähmaschine weitergebe.

Genau darin liege allerdings oft eine Schwierigkeit. Bei den geerbten Maschinen handle es sich meist um mechanische Modelle, die auch bei Neuanschaffungen weiterhin gefragt seien. „Meist, weil die Person auf einer solchen das Nähen gelernt hat“, erklärt Flaig.

Dass viele Menschen zwar selbstverständlich moderne Technik wie Smartphones nutzen, beim Nähen aber auf veraltete Modelle setzen möchten, kann sie nur bedingt nachvollziehen. Deshalb müsse sie häufig Überzeugungsarbeit für elektronische Maschinen leisten.

Nähmaschinen würden gezielt für die Materialien entwickelt, die verarbeitet werden sollen, erklärt Flaig. Während zur Zeit der mechanischen Nähmaschinen vor allem robuste Stoffe verarbeitet worden seien, eigneten sich moderne elektronische Geräte deutlich besser für heute beliebte Materialien wie Jersey oder Sweatshirt-Stoffe, sagt sie.

Onlinehandel macht Druck

Dennoch verkauft Flaig deutlich weniger Nähmaschinen als noch vor einigen Jahren – ein allgemeiner Trend. Wie viele Fachgeschäfte steht auch ihr „Nähzentrum“ in Konkurrenz zum Onlinehandel, der mit Dumpingpreisen lockt. „Preislich kann ich da natürlich nicht mithalten“, sagt sie.

„Die Vorteile des Fachgeschäfts – eine gründliche Einweisung beispielsweise und die Abwicklung von Garantiefällen – sehen viele leider nicht mehr“, bedauert Claudia Flaig. Günstige Maschinen, wie es sie auch in manchem Discounter gebe, seien vor allem zum Reinschnuppern ins Nähen gedacht, stießen bei anspruchsvolleren Stoffen jedoch schnell an ihre Grenzen. „Lange Freude wird man damit also nicht haben“, meint sie.

Stoffe aus Naturfaser im Fokus

Auch beim Stoffverkauf spürt Claudia Flaig die Online-Konkurrenz deutlich. Hinzu komme die angespannte wirtschaftliche Lage. „Viele Menschen haben weniger Geld zur Verfügung, und hochwertige Stoffe aus Naturfasern kosten nun einmal was“, sagt sie.

Bei der Auswahl ihres Sortiments legt Flaig Wert auf Qualität und Natürlichkeit. Die Stoffe würden in Europa gefertigt. Bei stark chemisch behandelten Importstoffen habe sie kein gutes Gefühl. Schließlich komme das Material etwa bei Kissen oder Krabbeldecken direkt mit der Haut in Berührung. Trotz aller Herausforderungen steht für Claudia Flaig fest: „Ich kämpfe weiter.“

Das nähen die Kunden

Doch was nähen ihre Kunden eigentlich? Neben kleinen Deko-Projekten stehen auch andere Arbeiten hoch im Kurs. „Mancher möchte einen eigenen Schantle nähen oder eine Patchwork-Krabbeldecke“, erzählt Flaig.

Zu ihren Kunden zählen übrigens auch einige Männer. Besonders junge Mütter nutzten die Zeit während der Schwangerschaft und in den ersten Monaten mit ihrem Baby gern zum Nähen. Später fehle vielen zwischen Beruf, Haushalt und Familie jedoch die Zeit für das Hobby.

Flaig gibt Basis-Wissen weiter

Immer wieder kommen auch Kunden ins „Nähzentrum“, die eigene Kleidungsstücke anfertigen möchten. „Vielen fehlt aber die Erfahrung“, hat Claudia Flaig beobachtet. Häufig seien auch grundlegende Fachbegriffe, die zum Verständnis von Schnittmustern und Anleitungen nötig sind, nicht mehr geläufig. In den Jahren, als Nähen ein eher angestaubtes Image hatte, sei viel Wissen verloren gegangen.

„Nähen ist erklärungsbedürftig und hat einige sinnvolle Regeln.“ Um dieses Wissen weiterzugeben, bietet Claudia Flaig seit der Pandemie Basis-Nähkurse an. Die Teilnehmer lernen dort alles rund um Nähmaschine, Nadeln, Garne und Stoffe – ergänzt durch praktische Übungen. „Da lernen die Teilnehmer zum Beispiel auch, dass wir den Stoff nicht durch die Maschine ziehen und zerren“, sagt Flaig lachend.

Die Arbeit rund ums Nähen, Häkeln und Stricken macht ihr übrigens nach wie vor großen Spaß. „Ich hoffe, hier noch etliche Jahre stehen zu dürfen. Ich möchte das bis zur Rente machen.“