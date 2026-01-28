„Tag der Menschlichkeit“: Zeitzeugen berichten an Lahrer Clara-Schumann-Gymnasium von ihren Erfahrungen

Lehrer und Schüler gedachten dem Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945. Teil der Aktion war ein Gespräch über drei verschiedene Unrechtssysteme.
Auf der Bühne in der alten Turnhalle berichteten am Mittag drei Zeitzeugen von ihren Erlebnissen in drei verschiedenen Unrechtssystemen. Im Mittelpunkt dieser Erinnerungen stand das Bekenntnis „Nie wieder“ – verbunden mit der Erkenntnis, dass gerade die Gegenwart mehr und mehr eine Herausforderung ist, wenn es um Zivilcourage sowie um das Bekenntnis zu Toleranz und Mitmenschlichkeit geht.