Tag der Jogginhose am 21. Januar Was trägt man in VS im Homeoffice?

Pünktlich trifft sich die Familie dann wieder am Mittagstisch. Dort stößt auch Marlene Hummel dazu, Projektmanagerin im Bereich Kunststoff-Spritzgusstechnik, die ihr Homeoffice ab und zu verlässt und den Firmenarbeitsplatz aufsuchen muss. Nach dem Besitz einer Jogginghose gefragt, muss Clemens Hummel überlegen: "Ich habe eine, aber die ziehe ich tatsächlich nur an, wenn ich krank bin".

Dabei gibt es topmodische Modelle. Patrick Broghammer vom gleichnamigen Modehaus hat sie: schmal geschnitten, mit schrägen Taschen, "fast schon wie eine normale Hose", aber mit Gummibund und aus weicher, elastischer Baumwolle. Dass die wachsende Zahl der Heimarbeiter bei ihm nicht gerade für einen Boom sorgt, führt Broghammer darauf zurück, dass mittlerweile auch normale Jeans und Chinos aus Stretchstoffen hergestellt sind. "Den Trend zur bequemen Mode gibt es schon lange".

Für den Tag herrichten

Die schätzt auch Simon Riedl in seinem Homeoffice. Für den Sportlehrer am Romäusring-Gymnasium gehört die Jogginghose quasi zur Berufskleidung, deshalb trägt er sie nicht nur in den eigenen vier Wänden. Doch auch hier, gibt er zu, nimmt er sich morgens manchmal die Zeit, um sich schick zu machen für das Homeschooling. Genau das empfehle er auch den Schülern: sich nicht in Schlafanzug oder Schmuddellook vor den PC zu setzen, sondern für den Tag herzurichten.

Während des Unterrichts sorgt Riedl außerdem immer wieder dafür, dass seine Schüler in Bewegung kommen – mit Socken das Jonglieren üben, ist eine besonders beliebte Abwechslung. Ein Schlendrian und dessen Nebenwirkungen seien nicht zu unterschätzen, sagt der Vater einer kleinen Tochter, dessen Frau Lea gerade das zweite erwartet. So weit wie Karl Lagerfeld will er aber nicht gehen. Der einstige Modezar sagte einmal: "Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren". Jogginghosen liegen in Simon Riedls Schrank nämlich gleich in mehrfacher Ausfertigung. Dass sein Lieblingsmodell die besten Tage schon hinter sich hat, fiel in diesem Sommer auch seinen Schülern auf und sie schenkten ihm bei ihrer Abifeier eine neue Hose.

Schüler feiern "Tag der Jogginghose"

Katharina Fischer besitzt erst seit Weihnachten eine Jogginghose – ein Geschenk. Sie ist schwarz, ganz schlicht und "schön warm", sagt die Lehrerin für Mathe und Geographie am Hoptbühl-Gymnasium. Wenn sie hineinschlüpfe, sei sie sofort "im Relax-Modus", schwärmt die Mutter zweier kleiner Kinder, die bisher, wie sie sagt, "eher der Leggings-Typ" war. In Jogginghose hat sie die technischen Anfangsschwierigkeiten des Homeschoolings nach den Weihnachtsferien überstanden – inzwischen funktioniere es bestens. Hochachtung hat sie vor den Kindern, die in der Pandemie früher als normalerweise lernen, sich selbstständig zu organisieren. Dass es einen "Tag der Jogginghose" überhaupt gibt, das weiß sie von ihren Schülern. Den sollen 2009 vier Schüler aus Österreich ins Leben gerufen haben, indem sie an Fasching in Graz gesammelt in Jogginghose zum Unterricht erschienen. Das kam so gut an, dass die vier Jungs im Jahr darauf den Tag in den Sozialen Medien ausriefen – mit überwältigender Resonanz. Seither wird der 21. Januar weltweit in Jogginghose zelebriert.

Inzwischen ist der Hype um die Jogginghose zwar wieder abgeflacht, ein Lieblingsstück bleibt sie allemal, nicht nur im Homeoffice. Tanja Broghammer, im Unternehmen ihrer Familie für die Damenmode zuständig, zeigt straßentaugliche Modelle aus angenehmem Jerseymaterial oder sogar Fake-Leder, die "kein Pfündchen übelnehmen". Für die Einzelhändlerin sind Jogginghosen trotz mehr Homeoffice und nach dem wieder erlaubten Abholverkauf allerdings kein großes Thema. Viel schlimmer sei es für sie "dass wir kaum mehr Business-Kleidung verkaufen".