„Tag der Helden“ in Freudenstadt: So wurden die Beschäftigten der Pflege- und Sozialberufe gefeiert

Die Bedeutung der Pflege- und Sozialberufe in den Fokus gerückt hat der „Tag der Helden“ im Spiegelzelt auf dem unteren Marktplatz.
Als Wertschätzung für Mitarbeiter in Pflege- und Sozialberufen richtete der Verein Sozialer Dienstleister im Pfalzgraf-Spiegelzelt auf dem Freudenstädter Marktplatz erstmals einen „Tag der Helden“ aus. „Damit wollen wir unseren Pflege- und Sozialberufen Danke sagen, ihre Bedeutung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und gleichzeitig für diese wichtigen Berufe werben“, erklärte Hendrik Jacobi, Leiter der Geschäftsstelle der Kommunalen Pflegekonferenz im Landratsamt Freudenstadt.