Tag der Deutschen Einheit: Zeit, dass sich die Demokraten zeigen

Spaltungstendenzen bedrohen die Demokratie und die Einheit. Dem gilt es, entschlossen zu begegnen. Ein Kommentar von Jan Sellner
Wie steht’s um die Einheit? Sagen wir so: Sie besteht! Auf dem Papier allemal. Und wenn’s bei der Fußball-Nationalmannschaft zwischendurch mal wieder läuft – salopp gesagt. Seit 35 Jahren ist das so. Seit jenem 3. Oktober 1990, als Deutschland durch den Beitritt der DDR, deren Bewohnern die einzig erfolgreiche friedliche Revolution in der deutschen Geschichte geglückt war, eine Einheit wurde. Von Anfang an verband sich mit diesem 3. Oktober die Hoffnung, der äußeren Einheit würde die innere folgen und darüber dann auch ungeteilte Freude herrschen.