Der Jurist, Publizist und Philosoph wird im September die Revolutionsrede am Alten Rathaus in Lörrach halten.

Die Feierlichkeiten zum Lörracher Tag der Demokratie finden dieses Jahr schon am 20. September statt. Das Rahmenprogramm findet im Zeitraum vom 15. September bis zum Jahresende statt.

Erinnerung an 1848

Seit 2015 feiert die Stadt Lörrach jeweils am 21. September den Lörracher Tag der Demokratie. Damit wird an die Ausrufung der ersten deutschen Republik am 21. September 1848 durch Gustav Struve erinnert – im Fokus stehen immer aktuelle Aspekte der Demokratie.

Publizist und Philosoph

Da der 21. September in diesem Jahr ein Sonntag ist, haben die Organisatoren rund um den städtischen Fachbereich Kultur und Tourismus gemeinsam entschieden, die Feierlichkeiten auf den 20. September vorzuziehen. Um 16 Uhr beginnt die Feier mit einem Grußwort durch Oberbürgermeister Jörg Lutz.

In diesem Jahr wird die Lörracher Revolutionsrede durch den Juristen, Publizisten und Philosophen Michel Friedman gehalten. Friedman ist einem großen Publikum aus verschiedenen Fernsehformaten und Veranstaltungsreihen bekannt und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend und entschieden gegen den Aufstieg rechtspopulistischer und rechtsradikaler Tendenzen zur Wehr gesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach.

Im letzten Jahr hat er das Buch „Judenhass“ verfasst, sein aktuelles Buch heißt „Mensch! Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten“. Professor Michel Friedman ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und des französischen Ordens „Offizier der Ehrenlegion“, seit 2022 ist er Mitglied im Stiftungsrat „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ und des „Jüdischen Museums Berlin“. 2024 wurde ihm die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main verliehen.

Keine Fördergelder

Das diesjährige Programm kann aufgrund der schwierigen Haushaltssituation in Berlin nicht durch die genannte Bundesstiftung gefördert werden. Dennoch hätten die Lörracher Akteure laut Ankündigung in diesem Jahr wieder ein sehr umfangreiches und breitgefächertes Programm zusammengestellt, das in der zweiten Augusthälfte vorgestellt und unter www.loerrach.de/tag-der-demokratie veröffentlicht wird.