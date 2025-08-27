Tag der Demokratie in Lörrach: Zeit, die Demokratie zu feiern

Unter diesem Motto werden von Mitte September bis Mitte Dezember insgesamt 34 Programmpunkte geboten. Als prominenten Redner und Podiumsgast konnten die Veranstalter in diesem Jahr den Juristen, Publizisten und Philosophen Michel Friedman gewinnen (die Oberbadische berichtete). Doch nicht nur die ernsten Aspekte werden bei der Veranstaltungsreihe im Vordergrund stehen, betonte Kulturamtsleiter Lars Frick beim Pressegespräch im Rathaus. Die Demokratie soll auch gefeiert werden.

Vom hohen Stellenwert der persönlichen Freiheit Dieses Anliegen konnte auch Oberbürgermeister Jörg Lutz unterstreichen, der gerade von einer dreiwöchigen China-Reise zurückgekehrt war. Vieles funktioniere dort ganz hervorragend, sagte er. Doch die vielen Überwachungskameras, ein nur noch rudimentärer Zugriff aufs Internet und ständige Ausweiskontrollen hinterließen bei ihm ein beklemmendes Gefühl. Einmal wurden ihm die Kommunikationsmöglichkeiten sogar komplett verweigert. Nachfragen ergaben, dass dies an zu hohen Ausgaben, etwa für Taxifahrten oder Restaurantbesuche, gelegen haben könnte. Diese Reise, resümierte Lutz, habe ihm vor Augen geführt, welchen hohen Stellenwert persönliche Freiheit habe.

Es gebe nur noch erschreckend wenige Länder mit einer funktionierenden Demokratie, betonte Frick die Bedeutung der Veranstaltungsreihe. In den USA könne man gerade live dabei zusehen, wie sich demokratische Werte verabschiedeten. Wie schwierig es sei, das Rad wieder zurückzudrehen, zeige sich derzeit in Polen.

Der Internationale Tag der Demokratie wird jedes Jahr am 15. September gefeiert. Größere Bedeutung in Lörrach hat der 21. September. Denn an diesem Tag rief der Revolutionär Gustav Struve im Jahr 1848 im Zuge der sogenannten Deutschen Revolution vom Fenster des ehemaligen Rathauses in der Wallbrunnstraße die Deutsche Republik aus. „Freiheit, Bildung und Wohlstand für alle“ waren seine zentralen Forderungen.

Weil es sich beim Jahrestag in diesem Jahr um einen Sonntag handelt, wurde der Hauptaktionstag mit dem diesjährigen Revolutionsredner Friedman auf Samstag, 20. September, vorverlegt. Die Zeremonie vor dem Alten Rathaus beginnt um 16 Uhr. Um 18 Uhr schließt sich eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Wohlstand für Alle! Für Alle?“ an. Neben Friedman werden daran Stefanie Bremer von „Tax me now“ (Besteuerung für Reiche), Hans Schöpflin von der gleichnamigen Lörracher Stiftung sowie Clemens Hauser vom Verein „Freiburger Wahlkreis 100%“ (Wahlrecht für alle) teilnehmen. Am selben Abend darf dann noch im Kulturzentrum Nellie Nashorn gefeiert werden. Denn auch eine freie Kultur gehört unzertrennlich zur Demokratie.

Die Jugend bekommt am 11. Oktober unter dem Motto „Cheers for Democracy“ ihren selbst gestalteten Demokratietag im SAK Lörrach – selbstverständlich mit abschließender Party.

Als weitere Höhepunkte hob Frick die Lesung mit Ira Peter am 7. November in der Stadtbibliothek hervor. Die Russlanddeutsche will in ihrem Buch „Deutsch genug“ aufräumen mit hartnäckigen Klischees. Um die europäische Dimension der Demokratiegeschichte geht es am 25. September mit Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung und Josef Lang, ehemaliger Schweizer Nationalrat.

Was im Dreiländermuseum geboten wird

Auch das Dreiländermuseum bemüht sich bereits seit Jahren um ein verlässliches Angebot zum Thema Demokratiebildung, wie Museumsleiter Jan Merk ausführte. Eine eigene Abteilung setzt sich mit demokratischen Errungenschaften, aber auch totalitären Systemen auseinander. Jede Generation müsse um diese fragilen Errungenschaften aufs Neue kämpfen, betonte Merk. Wie unterschiedlich Demokratien aussehen könnten, zeige allein schon der Blick über die Ländergrenzen hinweg in unserer Region. Auch diesem Vergleich will sich das Museum nun widmen. Einiges beitragen zu diesen Themenkomplexen kann auch die aktuelle Sonderausstellung „Elsass 1940-45“. Am Sonntag, 21. September, gibt es dazu eine Führung. Den schwierigen Wiederaufbau der Demokratie nach der NS-Diktatur wird Markus Moehring am 1. Oktober im Hebelsaal des Museums beleuchten.

Weitere Informationen gibt es im Programmheft zum „Tag der Demokratie“ oder im Internet unter www.loerrach.de/tag-der-demokratie-2025.