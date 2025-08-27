Tag der Demokratie in Lörrach: Zeit, die Demokratie zu feiern

Das diesjährige Motto lautet „Fenster auf für die Demokratie“.
Unter diesem Motto werden von Mitte September bis Mitte Dezember insgesamt 34 Programmpunkte geboten. Als prominenten Redner und Podiumsgast konnten die Veranstalter in diesem Jahr den Juristen, Publizisten und Philosophen Michel Friedman gewinnen (die Oberbadische berichtete). Doch nicht nur die ernsten Aspekte werden bei der Veranstaltungsreihe im Vordergrund stehen, betonte Kulturamtsleiter Lars Frick beim Pressegespräch im Rathaus. Die Demokratie soll auch gefeiert werden.