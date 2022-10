1 Diana Lange von der Stadtbücherei Rottweil präsentiert die Bücher zu den anstehenden Lesungen. Foto: Roth

Rottweil - Das beste Anschauungsbeispiel gibt es dafür am Tag der Bibliothek selbst. Wie Monika Schmidt, Leiterin der Rottweiler Stadtbücherei und ihre Kollegin Diana Lange mitteilen, findet am Morgen des 24. Oktober eine Autorenlesung für Schulklassen statt. Der Kinder- und Jugendbuch-Autor Karl Olsberg liest aus seinem prämierten Jugendbuch "Boy in a white room". Weiter geht es am 28. Oktober mit einem brisanten Thema: Sexualpädagogin Katharina von der Gathen ist in der Rottweiler Bibliothek zu Gast und stellt sich den Fragen der Zweit- bis Fünftklässlern zu ihren "Klär-mich-auf"-Büchern.

Volles Veranstaltungs-Programm

"Immer wieder veranstaltet die Stadtbücherei im Herbst und auch im Frühling offene Lesungs-Angebote für Erwachsene", berichtet Lange weiter. Im kommenden Jahr schlagen beispielsweise Brigitte Heidebrecht und Sybille Baecker am Friedrichsplatz auf – das Programm ist dicht getaktet. Das Ziel: Neben der klassischen Bücherleihe die Stadtbücherei zu einem Ort der Begegnung zu machen. Hierfür wurden eigens Lese- und Sitzecken geschaffen. Der Vorteil liegt in Rottweil auf der Hand: "Durch unseren zentralen Platz in der Stadt hat die Bücherei schon stets als Treffpunkt fungiert", erklärt Schmidt.

Corona-Ausbruch dämpft Besucher-Frequenz

Dann kam aber der Corona-Ausbruch im Frühjahr 2020 – Büchereien hatten geschlossen beziehungsweise boten lediglich einen Abholservice an. "In den vergangenen Corona-Jahren gab es natürlich stark rückläufige Besucherzahlen." Aber: 2022 geht es wieder deutlich bergauf – die Bibliotheksleiterin kann ein Besucher-Plus von 32 Prozent verzeichnen und auch bei der Nutzung des physischen Medienbestandes in den Räumen der Stadtbücherei ist eine Erholung der Besucher-Frequenz in Sicht.

Der Grund: Seit die gängigen Corona-Hygiene-Maßnahmen abgeschafft wurden, stehen regelmäßig auch wieder Klassen- und Gruppenführungen auf dem Programm. Und in Rottweil hält man Schritt mit der digitalen Entwicklung, wie Schmidt weiter erläutert: "Wir bieten inzwischen eine Gaming-Ecke in der Jugendabteilung mit PS5- und Nintendo-Switch-Konsolen, kostenfreies W-Lan und ausleihbare Notebooks für das Arbeiten in unseren Räumen an."

Digitale Medien überflügeln gedrucktes Buch

Der Bestand an digitalen Medien wächst und wächst: "Mit der Einführung des Onleihe-Verbundes ›Schwalbe‹ haben wir endlich unsere räumliche Begrenzung auf 300 Quadratmeter gesprengt." Knapp 90 000 Titel hat die Stadtbücherei Rottweil mittlerweile im Portfolio – darunter E-Books, E-Audios, E-Paper, E-Magazine, E-Videos und E-Learning-Elemente, um nur einige Angebote zu nennen. Der aktuelle Renner beim jüngeren Publikum: "Tonies", kleine Figuren, die mithilfe einer "Tonie-Box" Kindergeschichte erzählen – der Umsatz liege in diesem Segment beim elffachen des Angebots.

Die neuesten Anschaffungen: Klein-Roboter und der humanoide Roboter NAO6, die Veranstaltungen für Institutionen wie Kindergärten und Schulen attraktiver machen. "Dazu haben wir nun einen ›Technothek‹ ins Leben gerufen, die weitere einzelne Klein-Roboter auch für Privat-Haushalte zur Ausleihe anbietet."

Mit der Digitalisierung Schritt halten

Die Stadtbücherei Rottweil versucht so – trotz Digitalisierung – weiter im Sichtfeld der Bürger zu bleiben. "Nach wie vor sind Bibliotheken ein wichtiger Faktor im Bildungswesen, in Kooperationen mit Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen und fördern die grundsätzlichen Fähigkeiten wie Lese-, Sprach- und digitale Medienkompetenz", hebt Schmidt die Relevanz der Einrichtung hervor. Gerade die jüngsten Bildungsstudien haben gezeigt, dass im Grundschul-Alter diese Kompetenzen immer mehr verloren gehen.

In der Bücherei Rottweil wird Energie gespart

Die Bibliotheken im Land sind also auch im Jahr 2022 alles andere als auf dem absteigenden Ast. Ein lästiges Thema bleibt jedoch – und zwar die Energiesparmaßnahmen im anstehenden Winter: "Das Problem geht natürlich auch an der Stadtbücherei nicht spurlos vorüber. Die Stadtverwaltung hat eine Temperaturabsenkung für alle ihre Räume – also auch die der Stadtbücherei – auf 19 bis 20 Grad verfügt." Immerhin: Corona-Einschränkungen seien noch nicht in Sicht – auch in dieser Angelegenheit ist man aber von den Entscheidungen der Stadtverwaltung abhängig.