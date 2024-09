1 Zum ersten Mal fand der „Tag der Begegnung“ im Inklusionspark statt. Foto: Neher

Künftig soll der „Tag der Begegnung“ jährlich immer am letzten Samstag der Sommerferien stattfinden.









Zahlreich strömten die Besucher am Samstag in den „Inklusionspark An der Schlichem“ in Hausen am Tann zum ersten Tag der Begegnung. Bei strahlendem Sonnenschein genossen alle den schönen Spätsommertag und freuten sich über das gepflegte Gelände und die lebhafte Dorfgemeinschaft.