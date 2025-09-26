Tag der Autobahn: Warum die Autobahn im Südwesten so kurz ist

Kein Bundesland hat so wenige Autobahnkilometer wie Baden-Württemberg. Das liegt weder an bayerischen Verkehrsministern noch an den Grünen.
Ausgerechnet das Autoland Baden-Württemberg besitzt die wenigsten Autobahnen in Deutschland. 13 191 Kilometer misst das bundesweite Autobahnnetz. Lediglich 1054 Kilometer führen durch Baden-Württemberg. Verglichen mit den anderen westlichen Flächenländern weist der Südwesten damit bei der Netzdichte den mit Abstand niedrigsten Wert auf – sowohl auf Einwohnerzahl als auch auf Flächengröße bezogen. Dabei hätte es anders kommen können. Doch eine Vielzahl von Autobahnprojekten im Südwesten blieb auf der Strecke – ein kleiner Rückblick zum bundesweiten „Tag der Autobahn“, der am Samstag, 27. September, erstmals stattfindet.