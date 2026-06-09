Tag der Artenvielfalt auf der Baar: Den Reichtum der heimischen Natur erleben

Am kommenden Wochenende zeigt sich die Artenvielfalt auf der Baar in vielfältiger Weise. Das Angebot öffnet den Blick auf das, was eigentlich direkt am Wegesrand liegt.
Der Tag der Artenvielfalt findet in diesem Jahr auf Initiative des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg (LNV) bereits zum fünften Mal statt. Er soll den Reichtum der heimischen Natur erlebbar machen und die Artenkenntnisse in der Bevölkerung fördern. Unterstützt wird der Tag der Artenvielfalt am 13. und 14. Juni von der Stiftung der Landesbank Baden-Württemberg.