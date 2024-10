Tafeln sind enthüllt: Die Stadt Lahr stellt den neuen „Kanadaweg“ vor

1 OB Markus Ibert und Cornelia Lanz (Amtsleiterin für Archiv und Stadtgeschichte) enthüllen die erste der neuen Tafeln des Kanadaweges. Foto: Baublies/ Foto:

30 Jahre nach dem Abzug der Streitkräfte erinnert ein Weg an die Zeit der Kanadier in Lahr.









Link kopiert



Die Stadt Lahr hat den neuen Kanadaweg am Sonntagnachmittag vorgestellt. OB Markus Ibert erinnerte an eigene Erlebnisse, die er als junger Mitarbeiter in der Kämmerei hatte. Da der heutige Rathauschef jahrelang Geschäftsführer der IGZ war, ist ihm die Geschichte und die Entwicklung des Areals von 1994 bis heute geläufig. Was in dieser Zeit geschehen ist – und was noch geschen wird, stellte schließlich Daniel Halter, heute Chef der IGZ, vor.