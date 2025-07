Tafeln gegen zu viel Straßenlärm: Nationalpark installiert Displays an der Schwarzwaldhochstraße

1 Robert Stiebler, Bürgermeister von Forbach, Bernd Schindler, Gebietsleiter Hoher Ochsenkopf, und Natalie Schacht (Nationalpark) vor einer der Lärm-Tafeln Foto: Katerina Nastah/Nationalpark Schwarzwald Drei Displays im Nationalpark – an der Schwarzwaldhochstraße und in Herrenwies – sollen mehr Ruhe in der Natur bringen und ein achtsames Miteinander fördern.







Mit drei Lärmdisplays an besonders stark befahrenen Straßen will der Nationalpark Schwarzwald ein Zeichen für mehr Rücksicht im Straßenverkehr setzen. Die digitalen Anzeigetafeln, die man vielerorts ganz ähnlich von Tempo-Messungen her kennt, messen den verkehrsbedingten Schallpegel in Echtzeit und zeigen zu starken Lärm mit einem Warnhinweis an.